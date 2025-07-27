Скрытые проявления низкой самооценки — есть ли они у вас

Вы и не подозреваете — как ведут себя люди с низкой самооценкой
Низкая самооценка мешает жить счастливо. Она разрушает шансы на хорошие отношения или достижения в карьере. На то, что вы недостаточно себя цените, укажет несколько неочевидных признаков.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Признаки заниженной самооценки
Неуверенность в себе
Низкая самооценка мешает людям быть уверенными в себе. Они всегда думают о том, что их способности или знания недостаточны, а кто-то обязательно будет лучше.
Беспокойство из-за выбора
Сначала людям с низкой самооценкой очень трудно принять решение. Они сомневаются до последнего. Однако даже когда выбор уже сделан, они еще долго будут волноваться о том, был ли он правильным.
Неумение принимать комплименты
Люди с низкой самооценкой считают себя не красивыми или недостаточно умными. Поэтому они не могут принимать комплименты от других и отрицают их.
Страх ошибиться
Низкая самооценка постоянно останавливает человека. Он даже не пробует идти вперед из-за страха ошибиться. Такие личности всегда сомневаются в своей способности достичь успеха.
Часто просят прощения
Неуверенные в себе люди часто просят прощения за все. Это касается даже тех ситуаций или вещей, когда они явно не виноваты. Это классический признак низкой самооценки.
Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы стоит говорить себе каждый день — повысят самооценку.
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