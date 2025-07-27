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Главная Психология Вы и не подозреваете — как ведут себя люди с низкой самооценкой

Вы и не подозреваете — как ведут себя люди с низкой самооценкой

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 07:40
Скрытые проявления низкой самооценки — есть ли они у вас
Расстроенная девушка. Фото: Freepik
Ключевые моменты Признаки заниженной самооценки

Низкая самооценка мешает жить счастливо. Она разрушает шансы на хорошие отношения или достижения в карьере. На то, что вы недостаточно себя цените, укажет несколько неочевидных признаков.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Признаки заниженной самооценки

Неуверенность в себе

Низкая самооценка мешает людям быть уверенными в себе. Они всегда думают о том, что их способности или знания недостаточны, а кто-то обязательно будет лучше.

Беспокойство из-за выбора

Сначала людям с низкой самооценкой очень трудно принять решение. Они сомневаются до последнего. Однако даже когда выбор уже сделан, они еще долго будут волноваться о том, был ли он правильным.

Ознаки заниженої самооцінки
Грустная девушка. Фото: Freepik

Неумение принимать комплименты

Люди с низкой самооценкой считают себя не красивыми или недостаточно умными. Поэтому они не могут принимать комплименты от других и отрицают их.

Страх ошибиться

Низкая самооценка постоянно останавливает человека. Он даже не пробует идти вперед из-за страха ошибиться. Такие личности всегда сомневаются в своей способности достичь успеха.

Часто просят прощения

Неуверенные в себе люди часто просят прощения за все. Это касается даже тех ситуаций или вещей, когда они явно не виноваты. Это классический признак низкой самооценки.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы стоит говорить себе каждый день — повысят самооценку.

Также мы рассказывали о том, почему на самом деле важно развивать самооценку.

психология советы интересные факты саморазвитие самооценка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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