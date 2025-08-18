Анна Кошмал назвала главную причину низкой самооценки — это портит жизнь многим

Анна Кошмал. Фото: Instagram

Заниженная самооценка может испортить всю жизнь. Таким людям трудно добиться успеха в работе или построить здоровые отношения, ведь они неуверены в себе и не верят, что заслуживают лучшего. Изменить это и полюбить себя поможет одно простое упражнение.

Об этом рассказала украинская актриса Анна Кошмал на своей странице в Instagram.

Кошмал раскрыла секрет здоровой самооценки

Как отметила Кошмал, главной причиной низкой самооценки является страх. Он парализует человека на пути к чему-либо новому. Это чувство забирает все возможности жить лучше, любовь к себе и веру в собственные силы.

"Единственный способ это разорвать, это перестать бояться и позволить себе ошибаться, позволить себе маленькие и большие достижения: отказаться от токсичных отношений или просто перестать пихать в себя мусор, решиться на воплощение давней мечты", — отмечает актриса.

Сториз Анны Кошмал о здоровой самооценке. Фото: скриншот

Кошмал добавляет, что есть очень простое упражнение, которым с ней поделился один мудрый человек. Сначала оно кажется даже немного смешным, но впоследствии действительно меняет самовосприятие.

"В моменты слабости или просто вечером с закрытыми глазами говорите все лучшее, что вы можете себе сказать. Повторяйте все свои самые сильные стороны: "Ты красивая, умная, классная", — делится секретом здоровой самооценки Кошмал.

Актриса Анна Кошмал. Фото: Instagram

Конечно, это не волшебная таблетка, которая враз изменит вашу жизнь. Однако психологи действительно отмечают, что такая простая практика поможет заметить свои лучшие стороны и подчеркнуть их. Ваш мозг переключится с режима самокритики на любовь и уверенность в себе.

