Почему многих волнует мнение других людей — простые способы побороть это

Что скажут люди — такой вопрос многие задают себе перед тем, как что-то сделать. Часто он становится барьером, который так и не удается перепрыгнуть. Такой страх сковывает и уничтожает мечты. Психологи ответили, почему это происходит и как перестать считаться с мнением других людей.

Почему нас волнует мнение окружающих

Как отмечают психологи, наибольшее влияние на это имеет детство. Например, если ребенок недополучил одобрение от матери или отца, он будет искать это у других. При этом, такая погоня за похвалой продлится всю жизнь, если травму не проработать.

Кроме того, многие боятся мнения других, ведь сами слишком критикуют себя. Известный психолог Зигмунд Фрейд считал, что человек боится не других, а осуждения, которое живет в нем самом. Чем больше вы сами себя критикуете, оцениваете или сравниваете, тем более враждебным будут казаться все вокруг.

Многим кажется, что люди вокруг будто всегда думают о них что-то "не то". Однако это не их предположения, а лишь эхо ваших чувств. Многие начинают контролировать то, что говорит, с кем общается, что одевает. Это создает иллюзию безопасности, однако на самом деле такое поведение лишь загоняет личность в рамки. Ведь чем больше человек стремится нравиться другим, тем меньше остается его подлинности.

Как перестать зависеть от мнения других людей

Для начала стоит распознать свой внутренний голос. Выясните, кто останавливает вас — вы сами или может эхо мамы, учительницы, отца. Поймите, почему вы так реагируете на различные ситуации.

Также присмотритесь к тому, что вы сами думаете о других. Ведь страх может быть только проекцией — когда мы боимся осуждения, потому что сами в мыслях часто кого-то осуждаем. Работайте над внутренней доброжелательностью. Чем больше ее будет, тем меньше вы будете сталкиваться со страхами перед мнением других.

И напоследок просто вернитесь к себе. Делайте и носите то, что нравится именно вам. Перестаньте подстраиваться под других. Не ищите постоянного подтверждения, что вас любят. Ведь даже если чужое мнение о вас плохое, то это не обязательно правда или приговор. Это лишь видение другого человека.

