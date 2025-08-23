Відео
Головна Психологія Низька самооцінка в чоловіка — що на це вказує

Низька самооцінка в чоловіка — що на це вказує

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 17:50
Ознаки чоловіка з низькою самооцінкою — з ним жінка не буде щасливою
Жінка обіймає чоловіка. Фото: Pexels
Ключові моменти Як зрозуміти, що в чоловіка проблеми з самооцінкою

З чоловіком з низькою самооцінкою навряд чи вдасться побудувати щасливі стосунки. Розпізнати такого партнера не важко. Психологи зазначають, що варто лише звернути увагу на кілька неочевидних ознак, що вкажуть на це.

Про це пише Ukr.Media.

Як зрозуміти, що в чоловіка проблеми з самооцінкою

Він регулярно принижує сам себе

Не скромний, а занадто критичний до себе — чоловік з низькою самооцінкою постійно намагається себе принизити. Наприклад, говорить про те, що не заслуговує на таку жінку, як ви.

Справжній перфекціоніст 

Чоловік з низькою самооцінкою намагається здаватися досконалим. Через це він прискіпливий до всього й вимагає, аби партнерка була такою ж. Він шукає матеріальні речі, за які можна зачепитися, замість того, аби розібратись в собі.

Як зрозуміти, що в чоловіка проблеми з самооцінкою
Чоловік та жінка дивляться одне на одного. Фото: Pexels

Відчайдушний песиміст

Особистість з низькою самооцінкою не буде шукати найкраще. Навпаки такий чоловік завжди песимістично налаштований та скептично ставиться до всього. Він переконаний, що нічого прекрасного в цьому світі немає. 

Не хоче, аби жінка спілкувалася з друзями

Невпевнений в собі чоловік категорично виступатиме проти того, аби його партнерка спілкувалась з друзями. Він прагне ізолювати її від усіх, аби відчути себе важливим і особливим.

Він не слухає, що говорить жінка

Люди з низькою самооцінкою чують тільки себе. Такого чоловіка легко образити, адже він не вдумується у сенс слів. Він лише сприймає все, що ви говорите, на свій рахунок.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети здорової самооцінки від акторки Анни Кошмал. Одне просте правило змінить ставлення до себе.

Також ми розповідали про те, як легко подолати комплекси. Після цього ви точно почнете любити себе більше.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
