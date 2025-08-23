Ознаки чоловіка з низькою самооцінкою — з ним жінка не буде щасливою

Жінка обіймає чоловіка. Фото: Pexels

З чоловіком з низькою самооцінкою навряд чи вдасться побудувати щасливі стосунки. Розпізнати такого партнера не важко. Психологи зазначають, що варто лише звернути увагу на кілька неочевидних ознак, що вкажуть на це.

Як зрозуміти, що в чоловіка проблеми з самооцінкою

Він регулярно принижує сам себе

Не скромний, а занадто критичний до себе — чоловік з низькою самооцінкою постійно намагається себе принизити. Наприклад, говорить про те, що не заслуговує на таку жінку, як ви.

Справжній перфекціоніст

Чоловік з низькою самооцінкою намагається здаватися досконалим. Через це він прискіпливий до всього й вимагає, аби партнерка була такою ж. Він шукає матеріальні речі, за які можна зачепитися, замість того, аби розібратись в собі.

Відчайдушний песиміст

Особистість з низькою самооцінкою не буде шукати найкраще. Навпаки такий чоловік завжди песимістично налаштований та скептично ставиться до всього. Він переконаний, що нічого прекрасного в цьому світі немає.

Не хоче, аби жінка спілкувалася з друзями

Невпевнений в собі чоловік категорично виступатиме проти того, аби його партнерка спілкувалась з друзями. Він прагне ізолювати її від усіх, аби відчути себе важливим і особливим.

Він не слухає, що говорить жінка

Люди з низькою самооцінкою чують тільки себе. Такого чоловіка легко образити, адже він не вдумується у сенс слів. Він лише сприймає все, що ви говорите, на свій рахунок.

