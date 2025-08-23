Признаки мужчины с низкой самооценкой — с ним женщина не будет счастлива

Женщина обнимает мужчину. Фото: Pexels

С мужчиной с низкой самооценкой вряд ли удастся построить счастливые отношения. Распознать такого партнера не трудно. Психологи отмечают, что стоит лишь обратить внимание на несколько неочевидных признаков, которые укажут на это.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама

Читайте также:

Как понять, что у мужчины проблемы с самооценкой

Он регулярно унижает сам себя

Не скромный, а слишком критичный к себе — мужчина с низкой самооценкой постоянно пытается себя унизить. Например, говорит о том, что не заслуживает такую женщину, как вы.

Настоящий перфекционист

Мужчина с низкой самооценкой пытается казаться совершенным. Из-за этого он придирчив ко всему и требует, чтобы партнерша была такой же. Он ищет материальные вещи, за которые можно зацепиться, вместо того, чтобы разобраться в себе.

Мужчина и женщина смотрят друг на друга. Фото: Pexels

Отчаянный пессимист

Личность с низкой самооценкой не будет искать лучшее. Наоборот такой человек всегда пессимистично настроен и скептически относится ко всему. Он убежден, что ничего прекрасного в этом мире нет.

Не хочет, чтобы женщина общалась с друзьями

Неуверенный в себе мужчина категорически будет выступать против того, чтобы его партнерша общалась с друзьями. Он стремится изолировать ее от всех, чтобы почувствовать себя важным и особенным.

Он не слушает, что говорит женщина

Люди с низкой самооценкой слышат только себя. Такого мужчину легко обидеть, ведь он не вдумывается в смысл слов. Он лишь воспринимает все, что вы говорите, на свой счет.

Напомним, ранее мы писали о секретах здоровой самооценки от актрисы Анны Кошмал. Одно простое правило изменит отношение к себе.

Также мы рассказывали о том, как легко преодолеть комплексы. После этого вы точно начнете любить себя больше.