Як організм реагує на токсичні стосунки — все серйозніше, ніж ви думали

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Токсичні стосунки — це абсолютно руйнівний зв'язок. Багато хто знає, як вони впливають на психіку та моральний стан людини, однак рідко коли негативний досвід у стосунках пов'язують з погіршенням здоров'я. Насправді ж між цим є прямий зв'язок.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Як токсичні стосунки впливають на здоров'я

Про токсичні стосунки завжди попереджають червоні прапорці, однак нерідко їх просто ігнорують. Кіно, книги та соцмережі часто показують нездорові стосунки як щось нормальне, плутаючи страх з пристрастю, а біль з емоційністю. Саме тому інколи люди не помічають, що зв'язок справді стає руйнівним. На щастя, є один надійний помічник, який точно про це повідомить — ваше власне тіло. Воно все бачить та не вміє брехати. Головне, вміти до нього прислуховуватися.

Жінки зізнаються, що у токсичних стосунках мали низку проблем зі здоров'ям: постійна нудота, молочниця, коливання ваги, депресія, тривожність й не тільки. Звичайно, так тіло може реагувати й на інші подразники, однак виключати той факт, що організм страждає через токсичні стосунки, теж не можна.

Дівчина плаче через сварку з чоловіком. Фото: Freepik

"Ваше тіло постійно зчитує, що відбувається навколо, включно зі стосунками. І якщо ви у зв'язку, де ви відчуваєте небезпеку, нестабільність або емоційне виснаження — нервова система дає відповідь", — пояснює сімейна терапевтка Шеріл Ґроскопф.

Тіло завжди попереджає, що час піти зі стосунків. І для цього зовсім не обов'язково, аби ваш партнер був аб'юзером чи домашнім тираном. Стосунки можуть бути просто недостатньо хорошими й цього вже вистачить. Інколи партнер може бути не поганим, але зв'язок все одно виснажуватиме.

Погані стосунки між чоловіком та дівчиною. Фото: Freepik

При цьому психологи наголошують, що проблеми зі здоров'ям не означають, що варто негайно розірвати стосунки. Спробуйте чесно поговорити з партнером та дати вашій парі трохи більше простору. Придивіться до того, як ви почуваєтесь й лише тоді приймайте рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що у вашому оточенні є токсичні люди. Вони руйнують психіку.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що ви токсична людина. На це вкажуть кілька ознак.