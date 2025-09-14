Як зрозуміти, що ви стаєте токсичною особистістю — неочевидні ознаки

Дівчина в окулярах. Фото: Pexels

Інколи люди стають токсичними, навіть не помічаючи цього. Однак якщо вчасно розпізнати ознаки та звернути на них увагу, все можна виправити. Психологи пояснили, як це зробити.

Ознаки, що вказують на вашу токсичність

Ви говорите про людей за їх спиною

Плітки — найголовніша ознака токсичності. Якщо ви помітили, що останнім часом часто обговорюєте людей за спиною, варто почати позбуватись цієї звички. Якщо ж хтось починає пліткувати у вашій присутності, просто змініть тему.

Ви ніколи не просите вибачення

Про токсичність свідчить й нездатність перепрошувати. Ймовірно, ви боїтесь бути вразливою людиною або ж просто занадто горді. В будь-якому випадку це руйнує довіру та відштовхує людей.

Сумна дівчина. Фото: Pexels

Ваші стосунки завжди закінчуються погано

Токсичні люди не вміють завершувати стосунки достойно — ані особисті, ані робочі. Якщо ви помітили таку особливість в себе, ніколи не пізно це виправити. Перестаньте думати, що всі погані, та попрацюйте над зміною хибних установок.

Ви не берете на себе відповідальність

Інфантильна поведінка — ще один прояв токсичності. Перестаньте перекладати відповідальність за власні провали на інших. Зрілість з погляду психології полягає у здатності визнавати власну роль у життєвих подіях.

Ви перетворюєте будь-яку справу на змагання

Здорова конкуренція — це добре, але якщо ви постійно змагаєтесь із кимось, то це може бути "червоним прапорцем". Так ви тільки відштовхує людей, оскільки замість підтримки та співпраці створюєте атмосферу постійного суперництва.

