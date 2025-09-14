Как понять, что вы становитесь токсичной личностью — неочевидные признаки

Девушка в очках. Фото: Pexels

Иногда люди становятся токсичными, даже не замечая этого. Однако если вовремя распознать признаки и обратить на них внимание, все можно исправить. Психологи объяснили, как это сделать.

Признаки, указывающие на вашу токсичность

Вы говорите о людях за их спиной

Сплетни — самый главный признак токсичности. Если вы заметили, что в последнее время часто обсуждаете людей за спиной, стоит начать избавляться от этой привычки. Если же кто-то начинает сплетничать в вашем присутствии, просто смените тему.

Вы никогда не просите прощения

О токсичности свидетельствует и неспособность извиняться. Вероятно, вы боитесь быть уязвимым человеком или же просто слишком горды. В любом случае это разрушает доверие и отталкивает людей.

Ваши отношения всегда заканчиваются плохо

Токсичные люди не умеют завершать отношения достойно — ни личные, ни рабочие. Если вы заметили такую особенность у себя, никогда не поздно это исправить. Перестаньте думать, что все плохие, и поработайте над изменением ложных установок.

Вы не берете на себя ответственность

Инфантильное поведение — еще одно проявление токсичности. Перестаньте перекладывать ответственность за собственные провалы на других. Зрелость с точки зрения психологии заключается в способности признавать собственную роль в жизненных событиях.

Вы превращаете любое дело в соревнование

Здоровая конкуренция — это хорошо, но если вы постоянно соревнуетесь с кем-то, то это может быть "красным флажком". Так вы только отталкиваете людей, поскольку вместо поддержки и сотрудничества создаете атмосферу постоянного соперничества.

