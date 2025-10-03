Відео
Пристрасні спокусниці — кращі коханки за датою народження

Пристрасні спокусниці — кращі коханки за датою народження

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 19:40
Найпристрасніші коханки за датою народження — вміють спокушати
Красива дівчина лежить у ліжку. Фото: Freepik

Дата народження може розповісти не лише про долю людини, а й про те, якою вона буде у стосунках. Нумерологи зазначають, що найкращі коханки народжуються у певні дні. Ці жінки мають пристрасний темперамент та вміють спокушати чоловіків.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Як дізнатись своє "число пристрасності"

Аби дізнатись своє "число пристрасності", варто додати всі цифри вашої дати народження. Наприклад, якщо ваша дата 23.12.1997, то розрахунок буде таким: 2+3+1+2+1+9+9+7=34. Далі цифри потрібно звести до однозначної: 3+4=7. Отже, ваше "число пристрасності" — 7.

Яка ви коханка за "числом пристрасності"

Число 1 — ініціативна пристрасть

Такі жінки — лідерки у всьому, зокрема й в коханні. Це яскраві натури, які нічого не соромляться. Вони надихають чоловіків своїм вогнем та пристрастю. Ці особистості часто беруть ініціативу на себе в плані інтиму та обожнюють експерименти.

Число 2 — ніжна спокусливість

Жінки з таким "числом пристрасності" відрізняються своєю романтичністю й чутливістю. Інтим для них — це не просто задоволення, а вияв емоційної близькості. Такі жінки дають ласку та турботу чоловікам й підкорюють їх своєю уважністю.

Дати народження найспокусливіших жінок
Закохана пара в ліжку. Фото: Pexels

Число 3 — грайлива легкість

Чарівні особистості, що обожнюють спонтанність — такі жінки причаровують чоловіків своєю грайливістю. Вони завжди легкі та відкриті до нових ідей. Інтимні стосунки з цими жінками точно не перетворяться на рутину.

Число 4 — взаємна стабільність

Такі жінки дуже практичні та обережні, навіть у сфері інтиму. Вони прагнуть, аби чоловік поруч відчував себе затишно та намагаються задовольнити всі потреби партнера. Свій багатий потенціал такі особистості розкривають з часом.

Дати народження найспокусливіших жінок
Чоловік та жінка в ліжку. Фото: Pexels

Число 5 — грайливий адреналін

Такі жінки — це справжні сексуальні авантюристки. Вони обожнюють відкривати щось нове у стосунках та постійно шукають нові враження. У ліжку такі жінки дуже розкуті, грайливі та пристрасні.

Число 6 — гармонійна інтимність

Такі жінки не розділяють інтимні стосунки та кохання. Для них це єдине ціле. Ці особистості прагнуть доставити партнерові задоволення та вміють створювати комфорт у стосунках. Інтим для них — це про затишок та насолоду.

Дати народження найспокусливіших жінок
Жінка та чоловік обіймаються. Фото: Pexels

Число 7 — загадкова пристрасть

Це справжні жінки-загадки. Такі особистості дуже емоційні та мають сильну інтимну енергію. Вони люблять отримувати задоволення на найвищому рівні та прагнуть, аби партнер поруч відчував те саме.

Число 8 — інтимна сила

Такі жінки просто випромінюють впевненість у собі. Вони магнетичні та не соромляться заявляти про свої бажання. Ці особистості люблять домінувати в ліжку та обожнюють контроль. Якщо чоловік довіряє такій жінці, то вона стане найкращою коханкою в його житті.

Число 9 — чуттєва романтичність

Емоційність та надприродна чуттєвість — головні риси характеру таких жінок. Вони дуже глибоко відчувають партнера та здатні поставити його потреби вище за свої. Такі жінки в ліжку дуже м'які, делікатні та романтичні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що ви зустріли кохання всього життя. Така пара буде щасливою разом.

Також ми розповідали про те, на чому тримаються здорові стосунки. Психологи назвали три речі.

психологія жінки кохання нумерологія дата стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
