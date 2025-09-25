Секрет щасливих стосунків Бекхемів — в чому він полягає

Вікторія та Девід Бекхеми. Фото: Reuters

Успішна дизайнерка Вікторія Бекхем розкрила власний секрет міцного шлюбу. З чоловіком Девідом вони прожили разом вже 28 щасливих років. Навіть після такого довгого періоду партнери досі з трепетом ставляться одне до одного, чим показують приклад здорових стосунків.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю для журналу Elle.

В чому полягає секрет щасливого шлюбу Вікторії та Девіда Бекхемів

Вікторія та Девід Бекхеми разом вже 28 років, з яких 26 — в офіційному шлюбі. Пара виховала чотирьох дітей — синів Брукліна, Ромео й Круза, а також доньку Харпер. Дизайнерка зазначає, що секрет довгих й щасливих стосунків зовсім не складний. За її словами, він полягає в тому, що пара росла протягом всіх цих років разом й продовжує це робити досі.

"Так часто у стосунках один партнер каже іншому: "Ти змінився". Звісно, ти змінився! Адже людина у 20 і у 50 — це зовсім різні особистості", — наголошує Бекхем.

Вікторія та Девід Бекхеми обіймаються. Фото: Reuters

Вона зазначає, що Девід завжди залишався поруч навіть у найскладніші періоди її життя. Жінка каже, що відчувала його підтримку та гордість, які зрештою перейняли й діти.

"Він вірив у мене, коли багато людей не вірили. Він інвестував у мене. Часом я була посміховиськом, люди не сприймали мій бізнес серйозно, але він завжди вірив у мене", — каже дизайнерка.

Вперше пара зустрілася на футбольному матчі ще у 1997 році. Незадовго після цього Вікторія та Девід почали зустрічатися. Вже наступного року Девід зробив пропозицію коханій. Ще через рік пара одружилась, вже після народження первістка. Досі Вікторія та Девід Бекхеми показують приклад міцних довготривалих стосунків, де обоє партнерів досягають успіху та підтримують починання одне одного.

