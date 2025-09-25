Секрет счастливых отношений Бекхэмов — в чем он заключается

Виктория и Дэвид Бекхэмы. Фото: Reuters

Успешный дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла собственный секрет крепкого брака. С мужем Дэвидом они прожили вместе уже 28 счастливых лет. Даже после такого долгого периода партнеры до сих пор с трепетом относятся друг к другу, чем показывают пример здоровых отношений.

Об этом знаменитость рассказала в интервью для журнала Elle.

В чем заключается секрет счастливого брака Виктории и Дэвида Бекхэмов

Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе уже 28 лет, из которых 26 — в официальном браке. Пара воспитала четверых детей — сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер. Дизайнер отмечает, что секрет долгих и счастливых отношений совсем не сложный. По ее словам, он заключается в том, что пара росла на протяжении всех этих лет вместе и продолжает это делать до сих пор.

"Так часто в отношениях один партнер говорит другому: "Ты изменился". Конечно, ты изменился! Ведь человек в 20 и в 50 — это совершенно разные личности", — отмечает Бекхэм.

Виктория и Дэвид Бекхэмы обнимаются. Фото: Reuters

Она отмечает, что Дэвид всегда оставался рядом даже в самые сложные периоды ее жизни. Женщина говорит, что чувствовала его поддержку и гордость, которые в конце концов переняли и дети.

"Он верил в меня, когда многие люди не верили. Он инвестировал в меня. Иногда я была посмешищем, люди не воспринимали мой бизнес серьезно, но он всегда верил в меня", — говорит дизайнер.

Впервые пара встретилась на футбольном матче еще в 1997 году. Вскоре после этого Виктория и Дэвид начали встречаться. Уже в следующем году Дэвид сделал предложение любимой. Еще через год пара поженилась, уже после рождения первенца. До сих пор Виктория и Дэвид Бекхэмы показывают пример крепких долговременных отношений, где оба партнера достигают успеха и поддерживают начинания друг друга.

