Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Психология Виктория Бекхэм поделилась формулой счастливой супружеской жизни

Виктория Бекхэм поделилась формулой счастливой супружеской жизни

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 12:30
Секрет счастливых отношений Бекхэмов — в чем он заключается
Виктория и Дэвид Бекхэмы. Фото: Reuters

Успешный дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла собственный секрет крепкого брака. С мужем Дэвидом они прожили вместе уже 28 счастливых лет. Даже после такого долгого периода партнеры до сих пор с трепетом относятся друг к другу, чем показывают пример здоровых отношений.

Об этом знаменитость рассказала в интервью для журнала Elle.

Читайте также:

В чем заключается секрет счастливого брака Виктории и Дэвида Бекхэмов

Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе уже 28 лет, из которых 26 — в официальном браке. Пара воспитала четверых детей — сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер. Дизайнер отмечает, что секрет долгих и счастливых отношений совсем не сложный. По ее словам, он заключается в том, что пара росла на протяжении всех этих лет вместе и продолжает это делать до сих пор.

"Так часто в отношениях один партнер говорит другому: "Ты изменился". Конечно, ты изменился! Ведь человек в 20 и в 50 — это совершенно разные личности", — отмечает Бекхэм.

Вікторія Бекхем розкрила секрет довгих та щасливих стосунків
Виктория и Дэвид Бекхэмы обнимаются. Фото: Reuters

Она отмечает, что Дэвид всегда оставался рядом даже в самые сложные периоды ее жизни. Женщина говорит, что чувствовала его поддержку и гордость, которые в конце концов переняли и дети.

"Он верил в меня, когда многие люди не верили. Он инвестировал в меня. Иногда я была посмешищем, люди не воспринимали мой бизнес серьезно, но он всегда верил в меня", — говорит дизайнер.

Впервые пара встретилась на футбольном матче еще в 1997 году. Вскоре после этого Виктория и Дэвид начали встречаться. Уже в следующем году Дэвид сделал предложение любимой. Еще через год пара поженилась, уже после рождения первенца. До сих пор Виктория и Дэвид Бекхэмы показывают пример крепких долговременных отношений, где оба партнера достигают успеха и поддерживают начинания друг друга.

Напомним, ранее мы писали о том, в чем заключается секрет крепких отношений Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова. Завесу супружеской жизни приоткрыла звездная ведущая.

Также мы рассказывали о том, что Кирилл Буданов рассказал о теплых отношениях с женой. Он признался, что это его самая большая ценность в жизни.

психология Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
