Найгірші жінки для стосунків — в які дати вони народжуються

Дати народження найгірших жінок — чому з ними не буде щастя
Деякі жінки просто не створені для родини. Вони можуть бути хорошими керівниками, надійними колегами чи цікавими друзями, однак стосунки будувати не вміють. Такі особистості частіше за все народжуються у певні дати, згідно з нумерологією.
Дати народження найгірших жінок
4, 13, 22, 31
Жінок, що народились в ці дні, дуже важко вразити. Така партнерка буде постійно вимагати більшого від чоловіка та шукатиме, що можна вдосконалити у ньому. Вона в більшості випадків незадоволена всім: поведінкою, зовнішнім виглядом, манерами чи навіть подарунками. При цьому такі особистості — це надійні супутниці, які вирізняються чесністю та справедливістю.
7, 16, 25
В ці дні народжуються жінки-загадки. Вони зазвичай перевертають життя чоловіка з ніг на голову. Це дуже непередбачувані особистості й така риса характеру — це одночасно їхня найбільша перевага та недолік. З такою жінкою ідеально мати дружні стосунки, адже з нею ніколи не буде нудно: безліч пригод, нові відкриття та авантюри. Однак стабільні сімейні стосунки з нею побудувати навряд чи вдасться.
8, 17, 26
Жінки, що народились в ці дати, дуже зосереджені на роботі. Для них кар'єра завжди буде на першому місці, а відтак родині доведеться терпіти постійну відсутність та миритися з пріоритетами. До того ж така особистість рідко коли виявляє емоції щодо партнера. Вона може забезпечити стабільність сім'ї у плані фінансів, однак лише цього буде замало для щасливих стосунків.
