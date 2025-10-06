Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Дати народження найгірших жінок — чому з ними не буде щастя

Дати народження найгірших жінок — чому з ними не буде щастя

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:47
Найгірші жінки для стосунків — в які дати вони народжуються
Незадоволена жінка. Фото: Freepik

Деякі жінки просто не створені для родини. Вони можуть бути хорошими керівниками, надійними колегами чи цікавими друзями, однак стосунки будувати не вміють. Такі особистості частіше за все народжуються у певні дати, згідно з нумерологією.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Дати народження найгірших жінок

4, 13, 22, 31

Жінок, що народились в ці дні, дуже важко вразити. Така партнерка буде постійно вимагати більшого від чоловіка та шукатиме, що можна вдосконалити у ньому. Вона в більшості випадків незадоволена всім: поведінкою, зовнішнім виглядом, манерами чи навіть подарунками. При цьому такі особистості — це надійні супутниці, які вирізняються чесністю та справедливістю.

Дати народження найгірших жінок
Жінка злиться на чоловіка, який розмовляє телефоном. Фото: Freepik

7, 16, 25

В ці дні народжуються жінки-загадки. Вони зазвичай перевертають життя чоловіка з ніг на голову. Це дуже непередбачувані особистості й така риса характеру — це одночасно їхня найбільша перевага та недолік. З такою жінкою ідеально мати дружні стосунки, адже з нею ніколи не буде нудно: безліч пригод, нові відкриття та авантюри. Однак стабільні сімейні стосунки з нею побудувати навряд чи вдасться.

8, 17, 26

Жінки, що народились в ці дати, дуже зосереджені на роботі. Для них кар'єра завжди буде на першому місці, а відтак родині доведеться терпіти постійну відсутність та миритися з пріоритетами. До того ж така особистість рідко коли виявляє емоції щодо партнера. Вона може забезпечити стабільність сім'ї у плані фінансів, однак лише цього буде замало для щасливих стосунків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дати народжуються найбільші невдахи. Ці жінки завжди потрапляють в халепи.

Також ми розповідали про дати народження найкращих коханок. Чоловіки просто не можуть забути цих жінок.

психологія жінки нумерологія дата стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації