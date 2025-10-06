Найгірші жінки для стосунків — в які дати вони народжуються

Незадоволена жінка. Фото: Freepik

Деякі жінки просто не створені для родини. Вони можуть бути хорошими керівниками, надійними колегами чи цікавими друзями, однак стосунки будувати не вміють. Такі особистості частіше за все народжуються у певні дати, згідно з нумерологією.

Дати народження найгірших жінок

4, 13, 22, 31

Жінок, що народились в ці дні, дуже важко вразити. Така партнерка буде постійно вимагати більшого від чоловіка та шукатиме, що можна вдосконалити у ньому. Вона в більшості випадків незадоволена всім: поведінкою, зовнішнім виглядом, манерами чи навіть подарунками. При цьому такі особистості — це надійні супутниці, які вирізняються чесністю та справедливістю.

Жінка злиться на чоловіка, який розмовляє телефоном. Фото: Freepik

7, 16, 25

В ці дні народжуються жінки-загадки. Вони зазвичай перевертають життя чоловіка з ніг на голову. Це дуже непередбачувані особистості й така риса характеру — це одночасно їхня найбільша перевага та недолік. З такою жінкою ідеально мати дружні стосунки, адже з нею ніколи не буде нудно: безліч пригод, нові відкриття та авантюри. Однак стабільні сімейні стосунки з нею побудувати навряд чи вдасться.

8, 17, 26

Жінки, що народились в ці дати, дуже зосереджені на роботі. Для них кар'єра завжди буде на першому місці, а відтак родині доведеться терпіти постійну відсутність та миритися з пріоритетами. До того ж така особистість рідко коли виявляє емоції щодо партнера. Вона може забезпечити стабільність сім'ї у плані фінансів, однак лише цього буде замало для щасливих стосунків.

