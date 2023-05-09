Депутатка розповіла, чи можуть мобілізувати студентів у разі загострення на фронті

Студенти в університеті. Фото: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Народна депутатка України Юлія Гришина розповіла, що студентів можуть мобілізувати на війну. Можливо, це відбудеться у разі загострення на фронті.

Про це заявила Юлія Гришина.

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Мобілізація студентів в Україні

"Якщо буде необхідно, якщо буде загострення ситуації, то військове керівництво прийме рішення про те, що нам потрібна або загальна мобілізація або розширення переліку категорій українців, які повинні бути мобілізованими", — сказала Гришина.

За її словами, якщо це рішення буде прийнято, то статус студента та будь-які інші не зможуть допомогти людині уникнути призову.

Про це народна депутатка сказала на тлі збільшення студентів у ВНЗ.

Нагадаємо, в Україні не підлягають мобілізації студенти та аспіранти денної та дуальної форми навчання. Але вручені повістки ця категорія громадян теж не має права ігнорувати.

Також ми писали, що в українських вишах збільшилась кількість студентів платної форми навчання: цьогоріч кількість нових "контрактників" зросла майже на 40%, а якщо виокремити чоловіків — на 82%. Таке зростання може бути пов'язаним зі спробами уникнути мобілізації.

Додамо, нещодавно з'ясувалось, що чоловікам в Україні можуть заборонити вступати до коледжів та ВНЗ, оскільки саме так більшість ухиляються від служби.