Депутат рассказала, могут ли мобилизовать студентов в случае обострения на фронте

Студенты в университете. Фото: Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа

Народный депутат Украины Юлия Гришина рассказала, что студентов могут мобилизовать на войну. Возможно, это произойдет в случае обострения на фронте.

Об этом заявила Юлия Гришина.

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Мобилизация студентов в Украине

"Если будет необходимо, если будет обострение ситуации, то военное руководство примет решение о том, что нам нужна или всеобщая мобилизация или расширение перечня категорий украинцев, которые должны быть мобилизованными", — сказала Гришина.

По ее словам, если это решение будет принято, статус студента и любые другие не смогут помочь человеку избежать призыва.

Об этом народный депутат сказала на фоне увеличения студентов в вузах.

Напомним, в Украине не подлежат мобилизации студенты и аспиранты дневной и дуальной формы обучения. Но врученные повестки эта категория граждан тоже не имеет права игнорировать.

Также мы писали, что в украинских вузах увеличилось количество студентов платной формы обучения: в этом году количество новых "контрактников" выросло почти на 40%, а если выделить мужчин — на 82%. Такой рост может быть связан с попытками избежать мобилизации.

Добавим, недавно выяснилось, что мужчинам в Украине могут запретить поступать в колледжи и вузы, поскольку именно так большинство уклоняются от службы.