Депутат рассказала, могут ли мобилизовать студентов в случае обострения на фронте
Народный депутат Украины Юлия Гришина рассказала, что студентов могут мобилизовать на войну. Возможно, это произойдет в случае обострения на фронте.
Об этом заявила Юлия Гришина.
Мобилизация студентов в Украине
"Если будет необходимо, если будет обострение ситуации, то военное руководство примет решение о том, что нам нужна или всеобщая мобилизация или расширение перечня категорий украинцев, которые должны быть мобилизованными", — сказала Гришина.
По ее словам, если это решение будет принято, статус студента и любые другие не смогут помочь человеку избежать призыва.
Об этом народный депутат сказала на фоне увеличения студентов в вузах.
Напомним, в Украине не подлежат мобилизации студенты и аспиранты дневной и дуальной формы обучения. Но врученные повестки эта категория граждан тоже не имеет права игнорировать.
Также мы писали, что в украинских вузах увеличилось количество студентов платной формы обучения: в этом году количество новых "контрактников" выросло почти на 40%, а если выделить мужчин — на 82%. Такой рост может быть связан с попытками избежать мобилизации.
Добавим, недавно выяснилось, что мужчинам в Украине могут запретить поступать в колледжи и вузы, поскольку именно так большинство уклоняются от службы.