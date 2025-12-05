Додаткову виплату на оздоровлення дають раз на рік — як її правильно оформити бійцю ЗСУ

Військові оформлюють документи. Ілюстративне фото: УНІАН

Українські захисники мають право на ще одну грошову допомогу від держави. Йдеться про виплати на оздоровлення, які нараховують щорічно.

Експерти адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" на своєму сайті пояснили, як працює цей механізм і що потрібно зробити, аби гроші прийшли на картку.

Кому платять

Коло отримувачів широке. На гроші можуть розраховувати всі чинні військовослужбовці. Це стосується і мобілізованих, і контрактників, і кадрових офіцерів. Звання чи посада тут ролі не грають.

Єдиний виняток — строковики. Бійці, які проходять базову військову службу, права на цю допомогу не мають.

Головна умова отримання виплати

Гроші не приходять автоматично, адже вони жорстко прив'язані до відпочинку. Виплата здійснюється лише тоді, коли боєць іде у щорічну основну відпустку.

Юристи попереджають: тут діє принцип "використовуй або втратиш". Якщо військовий не скористався правом на відпустку в поточному році, "оздоровчі" можуть просто згоріти. Отримати компенсацію пізніше буде складно.

Як оформити виплату для оздоровлення

Бюрократія мінімальна, але обов'язкова. Все вирішує папір.

Військовослужбовець повинен написати рапорт на ім'я командира. У ньому треба вказати дві речі:

дати запланованої відпустки;

прохання нарахувати допомогу на оздоровлення.

Без прямої вказівки у рапорті фінчастина гроші не перекаже.

Сума виплат індивідуальна. Розмір допомоги зазвичай дорівнює місячному грошовому забезпеченню бійця. Бухгалтери враховують посадовий оклад, доплати за звання та щомісячні надбавки.

Кошти приходять на рахунок разом із зарплатою. Це стається безпосередньо перед тим, як військовий залишає частину для відпочинку.

