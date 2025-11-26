Військові інструктори у вишах отримають нові виплати — суми та оформлення

Навчальний центр. Фото архівне ілюстративне: УНІАН

В Україні вже набрав чинності закон, який передбачає нову щомісячну додаткову грошову винагороду для інструкторсько-викладацького складу у вищих військових навчальних закладах. Інструктори, викладачі та керівники підготовки тепер отримуватимуть від 15 000 до 30 000 гривень залежно від кваліфікації та рівня підготовки.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Виплати для інструкторів навчальних центрів

Раніше таке право мали лише військові, що працюють у навчальних центрах та підрозділах, де проводиться практична підготовка особового складу. Інструктори військових вишів залишалися поза системою виплат. Новий закон розширив категорію отримувачів і усунув цю нерівність.

Згідно з нормами, додаткові виплати тепер призначаються: інструкторам та викладачам вищих військових навчальних закладів і військових інститутів, фахівцям на факультетах, кафедрах і відділеннях військової підготовки при ЗВО тавикладачам закладів фахової передвищої військової освіти.

Розміри виплат і порядок їх нарахування визначені Кабінетом Міністрів, який вже привів нормативну базу у відповідність до закону.

Як працює механізм виплат для інструкторів

Оскільки закон уже діє, інструктори отримують винагороду за чинною процедурою. Виплати нараховуються щомісяця на підставі наказу командира військової частини або вищого командування — залежно від рівня підрозділу.

Виплата здійснюється:

усім військовослужбовцям, залученим до навчального процесу;

незалежно від кількості проведених занять;

тимчасово виконуючим обов’язки інструкторів;

військовим, відрядженим до навчальних установ для проведення підготовки.

Проєкти наказів готуються на підставі рапортів командирів підрозділів та звітної документації, яка підтверджує фактичне проведення навчання.

Які документи підтверджують підготовку

Міністерство оборони визначило, що до звітних документів належать:

розпорядження на організацію підготовки;

накази про проведення навчань;

розклад занять;

журнали обліку бойової підготовки;

план-конспекти занять;

відомості оцінювання стрільб, водіння, нормативів;

оціночні відомості за предметами підготовки.

Саме ці документи дають підстави для нарахування додаткової винагороди інструкторам.

