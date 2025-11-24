Виплати за інвалідність військового 2025 — скільки платять та які документи потрібні

Гроші. Фото: Новини.LIVE

У військовослужбовців, які проходили медико-соціальну експертизу, залишається право на значні державні виплати, якщо МСЕК встановила інвалідність або визначила відсоток втрати працездатності без інвалідності. Юристи наголошують, що саме висновок МСЕК та документи ВЛК є ключовими для отримання такої допомоги, а у випадку заниженої групи чи помилкового рішення комісії військовий має право на оскарження у суді.

Які документи треба продати та які суми передбачені у випадку підтвердження втрати працездатності військовослужбовця пояснила юристка Тетяна Козин.

Реклама

Читайте також:

Які закони регулюють виплати військовослужбовцям, що втратили працездатність

Правове регулювання у цій сфері охоплює одразу кілька нормативних актів:

Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

постанови Кабінету Міністрів №975 та №560;

наказ Міністерства оборони №402, який визначає порядок проходження ВЛК і встановлення причинного зв’язку стану здоров’я з військовою службою

Саме ці документи визначають, які випадки вважаються пов’язаними із захистом країни та які виплати держава повинна призначити.

Який розмір виплат одноразової грошової допомоги

Розміри одноразової грошової допомоги залежать від групи інвалідності:

для І групи передбачена виплата, еквівалентна 400 прожитковим мінімумам;

для ІІ групи — 300;

для ІІІ — 250.

Якщо МСЕК не встановила інвалідність, але визначила втрату працездатності у межах 10–70%, сума виплати залежить від цього відсотку.

В багатьох випадках, коли військові отримують занижену групу або взагалі відмову в інвалідності, потрібно аналізувати медичні документи та обставини служби, адже рішення МСЕК підлягають оскарженню.

Крім одноразових виплат, поранені та травмовані військовослужбовці можуть розраховувати на щомісячні державні виплати, санаторно-курортне лікування, компенсації на реабілітацію, забезпечення технічними засобами, а також на пільги, передбачені законом.

Які обов'язкові умови для отримання виплати від МСЕК

Для призначення допомоги обов’язковими є кілька умов: наявність висновку ЕКОПФО щодо групи інвалідності або відсотку втрати працездатності, підтвердження причинного зв’язку з військовою службою та правильно підготовлений пакет документів.

До нього входять акт Н-1 про обставини поранення, довідка ВЛК, висновок ЕКОПФО, копія військового квитка та відповідна заява до військової частини або ТЦК.

Нагадаємо, дехто з військовослужбовців може отримати додаткові виплати у грудні.

Також читайте, хто має право на виплати до 37 тисяч гривень з військовослужбовців додатково.