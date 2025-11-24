Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Які виплати отримує військовий після рішення МСЕК — умови та суми

Які виплати отримує військовий після рішення МСЕК — умови та суми

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 05:45
Оновлено: 11:45
Виплати за інвалідність військового 2025 — скільки платять та які документи потрібні
Гроші. Фото: Новини.LIVE

У військовослужбовців, які проходили медико-соціальну експертизу, залишається право на значні державні виплати, якщо МСЕК встановила інвалідність або визначила відсоток втрати працездатності без інвалідності. Юристи наголошують, що саме висновок МСЕК та документи ВЛК є ключовими для отримання такої допомоги, а у випадку заниженої групи чи помилкового рішення комісії військовий має право на оскарження у суді.

Які документи треба продати та які суми передбачені у випадку підтвердження втрати працездатності військовослужбовця пояснила юристка Тетяна Козин.

Реклама
Читайте також:

Які закони регулюють виплати військовослужбовцям, що втратили працездатність

Правове регулювання у цій сфері охоплює одразу кілька нормативних актів:

  • Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";
  • постанови Кабінету Міністрів №975 та №560;
  • наказ Міністерства оборони №402, який визначає порядок проходження ВЛК і встановлення причинного зв’язку стану здоров’я з військовою службою

Саме ці документи визначають, які випадки вважаються пов’язаними із захистом країни та які виплати держава повинна призначити.

Який розмір виплат одноразової грошової допомоги

Розміри одноразової грошової допомоги залежать від групи інвалідності:

  • для І групи передбачена виплата, еквівалентна 400 прожитковим мінімумам;
  • для ІІ групи — 300;
  • для ІІІ — 250.

Якщо МСЕК не встановила інвалідність, але визначила втрату працездатності у межах 10–70%, сума виплати залежить від цього відсотку.

В багатьох випадках, коли військові отримують занижену групу або взагалі відмову в інвалідності, потрібно аналізувати медичні документи та обставини служби, адже рішення МСЕК підлягають оскарженню.

Крім одноразових виплат, поранені та травмовані військовослужбовці можуть розраховувати на щомісячні державні виплати, санаторно-курортне лікування, компенсації на реабілітацію, забезпечення технічними засобами, а також на пільги, передбачені законом.

Які обов'язкові умови для отримання виплати від МСЕК

Для призначення допомоги обов’язковими є кілька умов: наявність висновку ЕКОПФО щодо групи інвалідності або відсотку втрати працездатності, підтвердження причинного зв’язку з військовою службою та правильно підготовлений пакет документів.

До нього входять акт Н-1 про обставини поранення, довідка ВЛК, висновок ЕКОПФО, копія військового квитка та відповідна заява до військової частини або ТЦК. 

Нагадаємо, дехто з військовослужбовців може отримати додаткові виплати у грудні

Також читайте, хто має право на виплати до 37 тисяч гривень з військовослужбовців додатково.

виплати ЗСУ гроші МСЕК поранення військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації