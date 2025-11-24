Выплаты по инвалидности военного 2025 — сколько платят и какие документы нужны

Деньги. Фото: Новини.LIVE

У военнослужащих, которые проходили медико-социальную экспертизу, остается право на значительные государственные выплаты, если МСЭК установила инвалидность или определила процент потери трудоспособности без инвалидности. Юристы отмечают, что именно заключение МСЭК и документы ВВК являются ключевыми для получения такой помощи, а в случае заниженной группы или ошибочного решения комиссии военный имеет право на обжалование в суде.

Какие документы надо продать и какие суммы предусмотрены в случае подтверждения утраты трудоспособности военнослужащего объяснила юрист Татьяна Козин.

Какие законы регулируют выплаты военнослужащим, утратившим трудоспособность

Правовое регулирование в этой сфере охватывает сразу несколько нормативных актов:

Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";

постановления Кабинета Министров №975 и №560;

приказ Министерства обороны №402, который определяет порядок прохождения ВВК и установления причинной связи состояния здоровья с военной службой

Именно эти документы определяют, какие случаи считаются связанными с защитой страны и какие выплаты государство должно назначить.

Какой размер выплат единовременной денежной помощи

Размеры единовременной денежной помощи зависят от группы инвалидности:

для І группы предусмотрена выплата, эквивалентная 400 прожиточным минимумам;

для ІІ группы — 300;

для ІІІ — 250.

Если МСЭК не установила инвалидность, но определила потерю трудоспособности в пределах 10-70%, сумма выплаты зависит от этого процента.

Во многих случаях, когда военные получают заниженную группу или вообще отказ в инвалидности, нужно анализировать медицинские документы и обстоятельства службы, ведь решение МСЭК подлежат обжалованию.

Кроме единовременных выплат, раненые и травмированные военнослужащие могут рассчитывать на ежемесячные государственные выплаты, санаторно-курортное лечение, компенсации на реабилитацию, обеспечение техническими средствами, а также на льготы, предусмотренные законом.

Какие обязательные условия для получения выплаты от МСЭК

Для назначения пособия обязательными являются несколько условий: наличие заключения ЭКОПФО относительно группы инвалидности или процента утраты трудоспособности, подтверждение причинной связи с военной службой и правильно подготовленный пакет документов.

В него входят акт Н-1 об обстоятельствах ранения, справка ВВК, заключение ЭКОПФО, копия военного билета и соответствующее заявление в воинскую часть или ТЦК.

