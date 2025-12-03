Відео
Головна Військова економіка Виплати військовим у розпорядженні — які умови та гарантії

Виплати військовим у розпорядженні — які умови та гарантії

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 06:12
Виплати для військових у розпорядженні 2025 — правила, порядок, що треба знати
Молоді новобранці 28-ї окремої механізованої бригади "Лицарів Зимового походу" Збройних сил України. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні уточнили порядок виплат військовослужбовцям, яких тимчасово зараховують у розпорядження командира. Такий статус застосовується у випадках, коли боєць отримав поранення, тяжку травму або захворювання, й командування має вирішити, чи може він продовжувати службу і в якому форматі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. 

Читайте також:

Коли військових зарахують у розпорядження командира

В Міноборони наголосили, що підстави для цього визначені пунктом 116 Положення про проходження військової служби, затвердженим Указом Президента №1153/2008.

Однією з причин для виведення в розпорядження є висновок ВЛК про непридатність або обмежену придатність до служби. У такій ситуації командир може прийняти рішення про зарахування військового в розпорядження до моменту звільнення зі служби (якщо встановлено непридатність) або до переведення на відповідну стану здоров’я посаду, якщо придатність — обмежена.

Іншою підставою може стати тривале лікування після поранення чи захворювання, отриманого в особливий період. У цьому випадку військовослужбовець перебуває в розпорядженні стільки часу, скільки потрібно до його повернення в стрій.

Скільки та як платять військовим в розпорядженні командира

Після зарахування у розпорядження військовий не позбавляється виплат. Упродовж перших двох місяців він отримує грошове забезпечення в тому самому обсязі, що й за останньою посадою.

Якщо перебування в розпорядженні триває понад два місяці, зарплатна схема змінюється. За військовим залишають оклад за званням, надбавку за вислугу років і встановлену законом додаткову винагорода у розмірі 20 100 гривень. Це передбачено Законом №3161-ІХ від 28 червня 2023 року.

Зарахування у розпорядження здійснюється наказами командирів, які мають повноваження призначати на відповідні посади. Військові, які перебувають у розпорядженні, продовжують службу і виконують визначені посадовою особою обов’язки, за винятком тих, хто перебуває на тривалому лікуванні.

Для бійців, поранених під час бойових дій, діють окремі фінансові гарантії. Навіть якщо лікування триває понад два місяці, вони мають отримувати додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень та повне щомісячне грошове забезпечення, яке отримували на своїй посаді до виведення в розпорядження. Це передбачено наказом Міністерства оборони №260 та його розділом 12, що регулює порядок виплати грошового забезпечення.

Нагадаємо, інструктори у військових навчальних закладах мають право на отримання додаткової виплати

А ще юристи пояснили, як родичам загиблого військовослужбовця отримати пенсію.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
