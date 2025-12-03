Видео
Выплаты военным в распоряжении — какие условия и гарантии

Выплаты военным в распоряжении — какие условия и гарантии

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 06:12
Выплаты для военных в распоряжении 2025 — правила, порядок, что надо знать
Молодые новобранцы 28-й отдельной механизированной бригады "Рыцарей Зимнего похода" Вооруженных сил Украины. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине уточнили порядок выплат военнослужащим, которых временно зачисляют в распоряжение командира. Такой статус применяется в случаях, когда боец получил ранение, тяжелую травму или заболевание, и командование должно решить, может ли он продолжать службу и в каком формате. 

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Читайте также:

Когда военных зачислят в распоряжение командира

В Минобороны отметили, что основания для этого определены пунктом 116 Положения о прохождении военной службы, утвержденным Указом Президента №1153/2008.

Одной из причин для вывода в распоряжение является заключение ВВК о непригодности или ограниченной пригодности к службе. В такой ситуации командир может принять решение о зачислении военного в распоряжение до момента увольнения со службы (если установлена непригодность) или до перевода на соответствующую состоянию здоровья должность, если пригодность — ограниченная.

Другим основанием может стать длительное лечение после ранения или заболевания, полученного в особый период. В этом случае военнослужащий находится в распоряжении столько времени, сколько нужно до его возвращения в строй.

Сколько и как платят военным в распоряжении командира

После зачисления в распоряжение военный не лишается выплат. В течение первых двух месяцев он получает денежное обеспечение в том же объеме, что и по последней должности.

Если пребывание в распоряжении длится более двух месяцев, зарплатная схема меняется. За военным оставляют оклад по званию, надбавку за выслугу лет и установленное законом дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен. Это предусмотрено Законом №3161-ІХ от 28 июня 2023 года.

Зачисление в распоряжение осуществляется приказами командиров, которые имеют полномочия назначать на соответствующие должности. Военные, которые находятся в распоряжении, продолжают службу и выполняют определенные должностным лицом обязанности, за исключением тех, кто находится на длительном лечении.

Для бойцов, раненых во время боевых действий, действуют отдельные финансовые гарантии. Даже если лечение длится более двух месяцев, они должны получать дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен и полное ежемесячное денежное обеспечение, которое получали на своей должности до вывода в распоряжение. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №260 и его разделом 12, регулирующим порядок выплаты денежного обеспечения.

Напомним, инструкторы в военных учебных заведениях имеют право на получение дополнительной выплаты.

А еще юристы объяснили, как родственникам погибшего военнослужащего получить пенсию.

выплаты деньги мобилизация военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
