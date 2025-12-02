Пенсія та одноразова допомога сім’ям загиблих — які суми та права отримання

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Розмір пенсійних виплат для членів сімей загиблих військовослужбовців залежить від того, за яких обставин сталася смерть військового та хто із родичів вважається непрацездатним. Юристи нагадують, що пенсія у разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї окремо, а її розмір визначається нормами законодавства, які діють у воєнний час.

Як родичам виплачують пенсію загиблого військовослужбовця

У випадках, коли військовий загинув під час виконання службових обов’язків, право на пенсію мають усі непрацездатні члени сім’ї.

Якщо в сім’ї лише одна така особа, вона може розраховувати на 70% грошового забезпечення загиблого. Якщо двоє і більше дітей або інших непрацездатних членів сім’ї претендують на виплату, кожен отримує по 50% грошового забезпечення військового. Юристи підкреслюють, що ці виплати не залежать від наявності інших осіб, які також можуть мати право на пенсію.

Якщо смерть військового не була пов’язана зі службою, право на отримання пенсії мають його батьки та офіційний чоловік або дружина. У цьому випадку розмір виплати становить 30% заробітної плати померлого для кожного члена сім’ї.

Для батьків та подружжя важливо виконати одну з умов: досягнення 60 років або наявність інвалідності. При цьому страховий стаж значення не має.

Який розмір пенсії

Закон також встановлює межі таких виплат. Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника дорівнює двом прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб становить 4722 грн.

Максимальний — це десять прожиткових мінімумів, тобто 23610 грн. Цей діапазон застосовується для кожного отримувача окремо, незалежно від причини смерті військовослужбовця чи кількості осіб, які звертаються по пенсію.

Чи можуть отримати виплату пенсії загиблого військового жінки з цивільного шлюбу

Проблемним залишається питання виплат для жінок, які проживали з військовим без офіційної реєстрації шлюбу. Адвокати пояснюють, що у таких випадках необхідно звертатися до суду із заявою про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю та перебування на утриманні загиблого. Лише після цього вони зможуть претендувати як на пенсію у разі втрати годувальника, так і на одноразову допомогу.

