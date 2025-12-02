Видео
Пенсия умершего военнослужащего — кто имеет право на получение

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 05:34
Пенсия и единовременное пособие семьям погибших — какие суммы и права получения
Деньги. Фото: Новини.LIVE

Размер пенсионных выплат для членов семей погибших военнослужащих зависит от того, при каких обстоятельствах произошла смерть военного и кто из родственников считается нетрудоспособным. Юристы напоминают, что пенсия по случаю потери кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно, а ее размер определяется нормами законодательства, действующими в военное время.

Об этом сообщили юристы АО "Бачинский и партнеры".

Как родственникам выплачивают пенсию погибшего военнослужащего

В случаях, когда военный погиб при исполнении служебных обязанностей, право на пенсию имеют все нетрудоспособные члены семьи.

Если в семье только одно такое лицо, оно может рассчитывать на 70% денежного обеспечения погибшего. Если двое и более детей или других нетрудоспособных членов семьи претендуют на выплату, каждый получает по 50% денежного обеспечения военного. Юристы подчеркивают, что эти выплаты не зависят от наличия других лиц, которые также могут иметь право на пенсию.

Если смерть военного не была связана со службой, право на получение пенсии имеют его родители и официальный супруг или супруга. В этом случае размер выплаты составляет 30% заработной платы умершего для каждого члена семьи.

Для родителей и супругов важно выполнить одно из условий: достижение 60 лет или наличие инвалидности. При этом страховой стаж значения не имеет.

Какой размер пенсии

Закон также устанавливает пределы таких выплат. Минимальный размер пенсии в случае потери кормильца равен двум прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц и составляет 4722 грн.

Максимальный — это десять прожиточных минимумов, то есть 23610 грн. Этот диапазон применяется для каждого получателя отдельно, независимо от причины смерти военнослужащего или количества лиц, которые обращаются за пенсией.

Могут ли получить выплату пенсии погибшего военного женщины из гражданского брака

Проблемным остается вопрос выплат для женщин, которые проживали с военным без официальной регистрации брака. Адвокаты объясняют, что в таких случаях необходимо обращаться в суд с заявлением об установлении факта совместного проживания одной семьей и пребывания на иждивении погибшего. Только после этого они смогут претендовать как на пенсию по случаю потери кормильца, так и на единовременное пособие.

Напомним, в ПФУ объяснили, как можно оформить другому человеку забрать пенсию.

Также некоторые военнослужащие имеют право на дополнительные выплаты в 24 тысячи гривен.

выплаты смерть пенсии деньги военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
