Дополнительную выплату на оздоровление дают раз в год — как ее правильно оформить бойцу ВСУ

Военные оформляют документы. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинские защитники имеют право на еще одну денежную помощь от государства. Речь идет о выплатах на оздоровление, которые начисляются ежегодно.

Эксперты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" на своем сайте объяснили, как работает этот механизм и что нужно сделать, чтобы деньги пришли на карточку.

Кому платят

Круг получателей широкий. На деньги могут рассчитывать все действующие военнослужащие. Это касается и мобилизованных, и контрактников, и кадровых офицеров. Звание или должность здесь роли не играют.

Единственное исключение — срочники. Бойцы, которые проходят базовую военную службу, права на эту помощь не имеют.

Главное условие получения выплаты

Деньги не приходят автоматически, ведь они жестко привязаны к отдыху. Выплата осуществляется только тогда, когда боец уходит в ежегодный основной отпуск.

Юристы предупреждают: здесь действует принцип "используй или потеряешь". Если военный не воспользовался правом на отпуск в текущем году, "оздоровительные" могут просто сгореть. Получить компенсацию позже будет сложно.

Как оформить выплату для оздоровления

Бюрократия минимальная, но обязательная. Все решает бумага.

Военнослужащий должен написать рапорт на имя командира. В нем надо указать две вещи:

даты запланированного отпуска;

просьбу начислить помощь на оздоровление.

Без прямого указания в рапорте финчасть деньги не перечислит.

Сумма выплат индивидуальна. Размер помощи обычно равен месячному денежному обеспечению бойца. Бухгалтеры учитывают должностной оклад, доплаты за звание и ежемесячные надбавки.

Средства приходят на счет вместе с зарплатой. Это происходит непосредственно перед тем, как военный покидает часть для отдыха.

