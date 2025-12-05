Дополнительную выплату на оздоровление дают раз в год — как ее правильно оформить бойцу ВСУ

"Оздоровительные" для бойцов ЗСУ — кто имеет право их получить
Украинские защитники имеют право на еще одну денежную помощь от государства. Речь идет о выплатах на оздоровление, которые начисляются ежегодно.
Эксперты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" на своем сайте объяснили, как работает этот механизм и что нужно сделать, чтобы деньги пришли на карточку.
Кому платят
Круг получателей широкий. На деньги могут рассчитывать все действующие военнослужащие. Это касается и мобилизованных, и контрактников, и кадровых офицеров. Звание или должность здесь роли не играют.
Единственное исключение — срочники. Бойцы, которые проходят базовую военную службу, права на эту помощь не имеют.
Главное условие получения выплаты
Деньги не приходят автоматически, ведь они жестко привязаны к отдыху. Выплата осуществляется только тогда, когда боец уходит в ежегодный основной отпуск.
Юристы предупреждают: здесь действует принцип "используй или потеряешь". Если военный не воспользовался правом на отпуск в текущем году, "оздоровительные" могут просто сгореть. Получить компенсацию позже будет сложно.
Как оформить выплату для оздоровления
Бюрократия минимальная, но обязательная. Все решает бумага.
Военнослужащий должен написать рапорт на имя командира. В нем надо указать две вещи:
- даты запланированного отпуска;
- просьбу начислить помощь на оздоровление.
Без прямого указания в рапорте финчасть деньги не перечислит.
Сумма выплат индивидуальна. Размер помощи обычно равен месячному денежному обеспечению бойца. Бухгалтеры учитывают должностной оклад, доплаты за звание и ежемесячные надбавки.
Средства приходят на счет вместе с зарплатой. Это происходит непосредственно перед тем, как военный покидает часть для отдыха.
