Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика "Оздоровительные" для бойцов ЗСУ — кто имеет право их получить

"Оздоровительные" для бойцов ЗСУ — кто имеет право их получить

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 07:30
Дополнительную выплату на оздоровление дают раз в год — как ее правильно оформить бойцу ВСУ
Военные оформляют документы. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинские защитники имеют право на еще одну денежную помощь от государства. Речь идет о выплатах на оздоровление, которые начисляются ежегодно.

Эксперты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" на своем сайте объяснили, как работает этот механизм и что нужно сделать, чтобы деньги пришли на карточку.

Реклама
Читайте также:

Кому платят

Круг получателей широкий. На деньги могут рассчитывать все действующие военнослужащие. Это касается и мобилизованных, и контрактников, и кадровых офицеров. Звание или должность здесь роли не играют.

Единственное исключение — срочники. Бойцы, которые проходят базовую военную службу, права на эту помощь не имеют.

Главное условие получения выплаты

Деньги не приходят автоматически, ведь они жестко привязаны к отдыху. Выплата осуществляется только тогда, когда боец уходит в ежегодный основной отпуск.

Юристы предупреждают: здесь действует принцип "используй или потеряешь". Если военный не воспользовался правом на отпуск в текущем году, "оздоровительные" могут просто сгореть. Получить компенсацию позже будет сложно.

Как оформить выплату для оздоровления

Бюрократия минимальная, но обязательная. Все решает бумага.

Военнослужащий должен написать рапорт на имя командира. В нем надо указать две вещи:

  • даты запланированного отпуска;
  • просьбу начислить помощь на оздоровление.

Без прямого указания в рапорте финчасть деньги не перечислит.

Сумма выплат индивидуальна. Размер помощи обычно равен месячному денежному обеспечению бойца. Бухгалтеры учитывают должностной оклад, доплаты за звание и ежемесячные надбавки.

Средства приходят на счет вместе с зарплатой. Это происходит непосредственно перед тем, как военный покидает часть для отдыха.

Ранее мы писали об уточненном порядке выплат военным, которых зачисляют на временной основе в распоряжение командира. Известно, когда именно применяется такой статус и какие предусмотрены выплаты.

Еще сообщалось, какие дополнительные выплаты предусмотрены для военных инструкторов в учебных заведениях. Известно, при каких условиях предоставляют до 30 тыс. грн.

выплаты ВСУ здоровье финансовая помощь армия реабилитация
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации