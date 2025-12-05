Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Інвалідність 3 групи у дружини — чи надасть ТЦК відстрочку

Інвалідність 3 групи у дружини — чи надасть ТЦК відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 06:30
Відстрочка при інвалідності дружини - чи достатньо 3 групи інвалідності
Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Інвалідність дружини, навіть якщо це інвалідність третьої групи, може стати підставою для чоловіка оформити відстрочку від мобілізації для догляду за нею. Але для цього потрібна наявність відповідного медичного діагнозу, бо інакше ТЦК не ухвалить рішення на користь військовозобов’язаного.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Мастектомія, але без онкодіагнозу

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізацією для догляду за дружиною.

За словами громадянина, його дружина має інвалідність третьої групи через мастектомії, тобто видалення обох молочних залоз.

Чоловік підкреслив, що операція була зроблена профілактично, без встановлення діагнозу "онкологічне захворювання".

Чи отримає чоловік відстрочку для догляду за дружиною без молочних залоз

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що у такому випадку відстрочка військовозобов’язаному громадянину не буде надана.

Інвалідність третьої групи у дружини сама по собі, підкреслив юрист, не є підставою для відстрочки її чоловіку.

Тільки якщо вона була встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у такої особи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів — тоді її чоловік (чи дружина, якщо йдеться про особу з інвалідністю чоловічої статі) матиме право на відстрочку.

Профілактична ж операція з видалення молочних залоз не підпадає під відповідну норму українського законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у якій ситуації продовження відстрочки для догляду за близьким родичем з інвалідністю неможливе.

Додамо, ми повідомляли про те, що змінилося у процесі оформлення відстрочки для догляду з листопада 2025 року.

родина мобілізація відстрочка ТЦК та СП особа з інвалідністю
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації