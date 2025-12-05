Отсрочка при инвалидности жены - достаточно ли 3 группы инвалидности

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Инвалидность жены, даже если это инвалидность третьей группы, может стать основанием для мужа оформить отсрочку от мобилизации для ухода за ней. Но для этого необходимо наличие соответствующего медицинского диагноза, иначе ТЦК не примет решение в пользу военнообязанного.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Мастэктомия, но без онкодиагноза

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации для ухода за женой.

По словам гражданина, его жена имеет инвалидность третьей группы из-за мастэктомии, то есть удаления обеих молочных желез.

Мужчина подчеркнул, что операция была сделана профилактически, без установления диагноза "онкологическое заболевание".

Получит ли муж отсрочку для ухода за женой без молочных желез

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что в таком случае отсрочка военнообязанному гражданину не будет предоставлена.

Инвалидность третьей группы у жены сама по себе, подчеркнул юрист, не является основанием для отсрочки ее мужу.

Только если она была установлена вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у такого лица онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов — тогда его муж (или жена, если речь идет о лице с инвалидностью мужского пола) будет иметь право на отсрочку.

Профилактическая же операция по удалению молочных желез не подпадает под соответствующую норму украинского законодательства.

