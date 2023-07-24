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Чи можуть строковики відмовитися від мобілізації: адвокат розповів про зміни

24 липня 2023 17:44
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Відмова від мобілізації — чи мають на це право строковики — відповідь адвоката
Військовослужбовці Збройних сил України на шикуванні. Фото: Офіс Президента
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

З 1 серпня на військовослужбовців строкової військової служби чекають зміни — вони можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Проте, чи можуть вони відмовитися від мобілізації або звільнитися з військової служби?

Про нові правила, які запрацюють вже у серпні, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі ТСН.ua.

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Як підкреслив правозахисник, з 1 серпня строковики можуть бути мобілізовані виключно за власним бажанням

"Дійсно, особи, які відслужили певний час чи у них уже закінчився термін, на який їх було призвано на строкову службу, мають право укласти контракт або бути переведеними до категорії мобілізованих. Але це виключно за їх бажанням", — пояснив Кравець.

Водночас адвокат зазначив, що для строковиків, які виявили бажання бути мобілізованими, надалі діятимуть загальні правила звільнення з військової служби.

Як відомо, українським законодавством передбачено, що військовий ЗСУ може звільнитися з військової служби на таких підставах:

  • за станом здоров’я;
  • після досягнення граничного віку перебування на службі;
  • за сімейними обставинами;
  • у разі набуття сили судового вироку за злочин.

"Тобто якщо, наприклад, сьогодні особа проходить строкову службу і в неї є підстави для звільнення з військової служби саме у зв’язку з мобілізацією, то фактично вона може погодитися на мобілізацію та одразу подати рапорт на звільнення з військової служби", — пояснив Ростислав Кравець.

 

Чи можуть військові строкової служби відмовитися від мобілізації
Військовослужбовці строкової військової служби. Фото: lv.suspilne.media

Звичайно, слід враховувати, що мобілізованих строковиків можуть відправити на фронт для виконання бойових завдань. 

"На сьогодні строковики не залучаються до військових дій. А якщо вони будуть мобілізовані або підпишуть контракт, то в цьому випадку вони можуть бути залучені до проведення безпосередньо військових дій", — резюмував правознавець.

Раніше ми повідомляли, що з 1 серпня поточного року можуть бути переведені до категорії мобілізованих військовослужбовці строкової військової служби

Нагадаємо, ми розповідали про те, що є перелік обставин, які дозволяють строковикам звільнитися зі служби в армії. 

Також ми писали, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні та на які військові посади їх призначають. За законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю.

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