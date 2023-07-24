Отказ от мобилизации — имеют ли на это право срочники — ответ адвоката

Могут ли срочники отказаться от мобилизации: адвокат рассказал об изменениях
С 1 августа военнослужащих срочной военной службы ждут изменения — они могут быть переведены в категорию мобилизованных. Однако могут ли они отказаться от мобилизации или уволиться с военной службы?
О новых правилах, которые будут работать уже в августе, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.ua.
Как подчеркнул правозащитник, с 1 августа срочники могут быть мобилизованы исключительно по собственному желанию.
"Действительно, лица, отслужившие определенное время или у них уже истек срок, на который они были призваны на срочную службу, имеют право заключить контракт или быть переведены в категорию мобилизованных. Но это исключительно по их желанию", — пояснил Кравец.
В то же время адвокат отметил, что для срочников, изъявивших желание быть мобилизованными, в дальнейшем будут действовать общие правила увольнения с военной службы.
Как известно, украинским законодательством предусмотрено, что военный ВСУ может уволиться с военной службы по следующим основаниям:
- по состоянию здоровья;
- по достижении предельного возраста пребывания на службе;
- по семейным обстоятельствам;
- в случае вступления в силу судебного приговора за преступление.
"То есть если, например, сегодня лицо проходит срочную службу и у него есть основания для увольнения с военной службы именно в связи с мобилизацией, то фактически он может согласиться на мобилизацию и сразу подать рапорт на увольнение с военной службы", — пояснил Ростислав Кравец.
Конечно, следует учитывать, что мобилизованных срочников могут отправить на фронт для выполнения боевых задач.
"На сегодня срочники не привлекаются к военным действиям. А если они будут мобилизованы или подпишут контракт, то в этом случае они могут быть привлечены к проведению непосредственно военных действий", — резюмировал правовед.
Ранее мы сообщали, что с 1 августа текущего года могут быть переведены в категорию мобилизованных военнослужащих срочной военной службы.
Напомним, мы рассказывали, что есть перечень обстоятельств, позволяющих срочникам уволиться со службы в армии.
Также мы писали, как проходит мобилизация офицеров запаса в Украине и на какие военные должности их назначают. По закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности.