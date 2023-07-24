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Могут ли срочники отказаться от мобилизации: адвокат рассказал об изменениях

24 июля 2023 17:44
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Отказ от мобилизации — имеют ли на это право срочники — ответ адвоката
Военнослужащие Вооруженных сил Украины на построении. Фото: Офис Президента
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

С 1 августа военнослужащих срочной военной службы ждут изменения — они могут быть переведены в категорию мобилизованных. Однако могут ли они отказаться от мобилизации или уволиться с военной службы?

О новых правилах, которые будут работать уже в августе, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.ua.

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Как подчеркнул правозащитник, с 1 августа срочники могут быть мобилизованы исключительно по собственному желанию.

"Действительно, лица, отслужившие определенное время или у них уже истек срок, на который они были призваны на срочную службу, имеют право заключить контракт или быть переведены в категорию мобилизованных. Но это исключительно по их желанию", — пояснил Кравец.

В то же время адвокат отметил, что для срочников, изъявивших желание быть мобилизованными, в дальнейшем будут действовать общие правила увольнения с военной службы.

Как известно, украинским законодательством предусмотрено, что военный ВСУ может уволиться с военной службы по следующим основаниям:

  • по состоянию здоровья;
  • по достижении предельного возраста пребывания на службе;
  • по семейным обстоятельствам;
  • в случае вступления в силу судебного приговора за преступление.

"То есть если, например, сегодня лицо проходит срочную службу и у него есть основания для увольнения с военной службы именно в связи с мобилизацией, то фактически он может согласиться на мобилизацию и сразу подать рапорт на увольнение с военной службы", — пояснил Ростислав Кравец.

 

Могут ли военные срочной службы отказаться от мобилизации
Военнослужащие срочной военной службы. Фото: lv.suspilne.media

Конечно, следует учитывать, что мобилизованных срочников могут отправить на фронт для выполнения боевых задач.

"На сегодня срочники не привлекаются к военным действиям. А если они будут мобилизованы или подпишут контракт, то в этом случае они могут быть привлечены к проведению непосредственно военных действий", — резюмировал правовед.

Ранее мы сообщали, что с 1 августа текущего года могут быть переведены в категорию мобилизованных военнослужащих срочной военной службы.

Напомним, мы рассказывали, что есть перечень обстоятельств, позволяющих срочникам уволиться со службы в армии.

Также мы писали, как проходит мобилизация офицеров запаса в Украине и на какие военные должности их назначают. По закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности.

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