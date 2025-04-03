Выплаты военным - когда дополнительные выплаты в ВСУ могут отменить

Дополнительные выплаты в ВСУ — семь причин, когда их отменяют
Дополнительное вознаграждение, которое выплачивается военнослужащим за участие в боевых действиях, может быть отменено. Существует семь основных причин для отмены боевых выплат, в частности, это СОЧ или добровольная сдача в плен.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Боевые выплаты в ВСУ
В Вооруженных силах Украины военнослужащим, кроме базового ежемесячного денежного обеспечения, могут начисляться дополнительные выплаты.
Эти выплаты касаются прежде всего участия военных в боевых действиях на линии фронта.
Но, как отметили в Министерстве обороны Украины, в некоторых случаях это дополнительное вознаграждение может не выплачиваться.
Когда дополнительное вознаграждение не выплачивается
В Минобороны назвали семь основных причин, когда начисление дополнительного вознаграждения для военнослужащего будет отменено.
Это, во-первых, самовольное оставление воинской части или добровольная сдача в плен.
Также существуют следующие причины для отказа от выплаты дополнительного вознаграждения военному.
Это:
- отказ выполнять приказы или распоряжения командира;
- отстранение от выполнения служебных полномочий;
- совершение правонарушений, за которые военного привлекли к суду;
- умышленное причинение вреда своему здоровью или самоубийство;
- пребывание на гауптвахте;
- употребление алкогольных или наркотических (психотропных) веществ.
Напомним, мы ранее писали о правилах начисления и выплат специальных, "боевых" средств военнослужащим в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, когда солдаты срочной службы могут получить доплаты размером до 100 тысяч гривен в месяц.
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