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Дополнительные выплаты в ВСУ — семь причин, когда их отменяют

3 апреля 2025 07:24
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты военным - когда дополнительные выплаты в ВСУ могут отменить
Украинский военнослужащий. Фото: 37 бригада морской пехоты
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Дополнительное вознаграждение, которое выплачивается военнослужащим за участие в боевых действиях, может быть отменено. Существует семь основных причин для отмены боевых выплат, в частности, это СОЧ или добровольная сдача в плен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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В Вооруженных силах Украины военнослужащим, кроме базового ежемесячного денежного обеспечения, могут начисляться дополнительные выплаты.

Эти выплаты касаются прежде всего участия военных в боевых действиях на линии фронта.

Но, как отметили в Министерстве обороны Украины, в некоторых случаях это дополнительное вознаграждение может не выплачиваться.

Когда дополнительное вознаграждение не выплачивается

В Минобороны назвали семь основных причин, когда начисление дополнительного вознаграждения для военнослужащего будет отменено.

Это, во-первых, самовольное оставление воинской части или добровольная сдача в плен.

Также существуют следующие причины для отказа от выплаты дополнительного вознаграждения военному.

Это:

  • отказ выполнять приказы или распоряжения командира;
  • отстранение от выполнения служебных полномочий;
  • совершение правонарушений, за которые военного привлекли к суду;
  • умышленное причинение вреда своему здоровью или самоубийство;
  • пребывание на гауптвахте;
  • употребление алкогольных или наркотических (психотропных) веществ.

Напомним, мы ранее писали о правилах начисления и выплат специальных, "боевых" средств военнослужащим в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, когда солдаты срочной службы могут получить доплаты размером до 100 тысяч гривен в месяц.

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