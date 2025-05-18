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Додаткові гроші в ЗСУ — шість щомісячних виплат

18 травня 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати у ЗСУ - основні щомісячні виплати
Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання  різноманітних додаткових виплат. Частина з них, як підвищення посадового окладу чи надбавки, виплачуються щомісяця.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Підвищення окладу — кого це стосується

Крім основних видів грошового забезпечення, в ЗСУ існує ще ціла низка додаткових виплат.

Серед цих виплат є шість варіантів виплат, які військовослужбовці Збройних сил України отримують щомісяця.

Це, по-перше, постійне підвищення посадового окладу для тих військових, які служать:

  • у гірських населених пунктах;
  • на острові Зміїний.

Інші щомісячні виплати в ЗСУ

Крім того, існує ще п’ять варіантів щомісячних додаткових виплат військовослужбовцям Збройних сил України.

Це такі виплати:

  • надбавки за особливості проходження служби та ін.;
  • доплати за науковий ступінь, вчене звання тощо;
  • винагорода за участь у кіберзахисті України;
  • винагорода за навчання у військових вишах;
  • різноманітні премії.

Нагадаємо, ми раніше писали про усі варіанти виплати додаткової винагороди у ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, коли можуть скасувати додаткову винагороду військовослужбовцю.

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