Виплати у ЗСУ - основні щомісячні виплати

Додаткові гроші в ЗСУ — шість щомісячних виплат
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання різноманітних додаткових виплат. Частина з них, як підвищення посадового окладу чи надбавки, виплачуються щомісяця.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Підвищення окладу — кого це стосується
Крім основних видів грошового забезпечення, в ЗСУ існує ще ціла низка додаткових виплат.
Серед цих виплат є шість варіантів виплат, які військовослужбовці Збройних сил України отримують щомісяця.
Це, по-перше, постійне підвищення посадового окладу для тих військових, які служать:
- у гірських населених пунктах;
- на острові Зміїний.
Інші щомісячні виплати в ЗСУ
Крім того, існує ще п’ять варіантів щомісячних додаткових виплат військовослужбовцям Збройних сил України.
Це такі виплати:
- надбавки за особливості проходження служби та ін.;
- доплати за науковий ступінь, вчене звання тощо;
- винагорода за участь у кіберзахисті України;
- винагорода за навчання у військових вишах;
- різноманітні премії.
Нагадаємо, ми раніше писали про усі варіанти виплати додаткової винагороди у ЗСУ.
Додамо, ми повідомляли про те, коли можуть скасувати додаткову винагороду військовослужбовцю.
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