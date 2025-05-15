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Додаткова винагорода в ЗСУ — коли її скасують

15 травня 2025 06:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Грошове забезпечення ЗСУ - у яких ситуаціях не виплачується додаткова винагорода
Українські військовослужбовці. Фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці Збройних сил України втрачають право на додаткову винагороду у випадку дезертирства, втечі чи відмови виконання наказу командира. Також існує ціла низка вчинків, за здійснення яких додаткова винагорода також скасовується.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткова винагорода у ЗСУ

Додаткова винагорода у Збройних силах України нараховується за виконання різноманітних бойових чи спеціальних завдань.

Розмір цієї винагороди може сягати 100 тисяч гривень на місяць (за умови виконання цих завдань — наприклад, ведення бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення).

Та у деяких випадках додаткова винагорода для військовослужбовця ЗСУ може бути скасована.

Коли додаткову винагороду не виплачують

Скасування виплати додаткової винагороди можливе у випадках, коли солдат відмовився виконувати наказ командира, самовільно залишив частину, здався у полон чи навіть був усунутий від виконання службових обов’язків.

Крім того, додаткову винагороду перестають виплачувати, якщо встановлено факти:

  • вживання військовослужбовцем алкоголю чи наркотиків;
  • вчинення незаконних (кримінальних, адміністративних) дій;
  • навмисного ушкодження свого здоров’я.

І не виплачують додаткову винагороду вйськовому, який перебуває на гауптвахті.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть зарплати командирів у ЗСУ в травні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які три основні види виплат становлять грошове забезпечення українського військовослужбовця.

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