Грошове забезпечення ЗСУ - у яких ситуаціях не виплачується додаткова винагорода

Додаткова винагорода в ЗСУ — коли її скасують
Військовослужбовці Збройних сил України втрачають право на додаткову винагороду у випадку дезертирства, втечі чи відмови виконання наказу командира. Також існує ціла низка вчинків, за здійснення яких додаткова винагорода також скасовується.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Додаткова винагорода у ЗСУ
Додаткова винагорода у Збройних силах України нараховується за виконання різноманітних бойових чи спеціальних завдань.
Розмір цієї винагороди може сягати 100 тисяч гривень на місяць (за умови виконання цих завдань — наприклад, ведення бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення).
Та у деяких випадках додаткова винагорода для військовослужбовця ЗСУ може бути скасована.
Коли додаткову винагороду не виплачують
Скасування виплати додаткової винагороди можливе у випадках, коли солдат відмовився виконувати наказ командира, самовільно залишив частину, здався у полон чи навіть був усунутий від виконання службових обов’язків.
Крім того, додаткову винагороду перестають виплачувати, якщо встановлено факти:
- вживання військовослужбовцем алкоголю чи наркотиків;
- вчинення незаконних (кримінальних, адміністративних) дій;
- навмисного ушкодження свого здоров’я.
І не виплачують додаткову винагороду вйськовому, який перебуває на гауптвахті.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть зарплати командирів у ЗСУ в травні 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, які три основні види виплат становлять грошове забезпечення українського військовослужбовця.
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