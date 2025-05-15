Денежное обеспечение ВСУ - в каких ситуациях не выплачивается дополнительное вознаграждение

Дополнительное вознаграждение в ВСУ — когда его отменят
Военнослужащие Вооруженных сил Украины теряют право на дополнительное вознаграждение в случае дезертирства, побега или отказа выполнения приказа командира. Также существует целый ряд поступков, за совершение которых дополнительное вознаграждение также отменяется.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительное вознаграждение в ВСУ
Дополнительное вознаграждение в Вооруженных силах Украины начисляется за выполнение различных боевых или специальных задач.
Размер этого вознаграждения может достигать 100 тысяч гривен в месяц (при условии выполнения этих задач — например, ведение боевых действий непосредственно на линии соприкосновения).
Но в некоторых случаях дополнительное вознаграждение для военнослужащего ВСУ может быть отменено.
Когда дополнительное вознаграждение не выплачивают
Отмена выплаты дополнительного вознаграждения возможна в случаях, когда солдат отказался выполнять приказ командира, самовольно оставил часть, сдался в плен или даже был отстранен от выполнения служебных обязанностей.
Кроме того, дополнительное вознаграждение перестают выплачивать, если установлены факты:
- употребления военнослужащим алкоголя или наркотиков;
- совершения незаконных (уголовных, административных) действий;
- умышленного повреждения своего здоровья.
И не выплачивают дополнительное вознаграждение военному, который находится на гауптвахте.
Напомним, мы ранее писали о том, какими будут зарплаты командиров в ВСУ в мае 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, какие три основных вида выплат составляют денежное обеспечение украинского военнослужащего.
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