Денежное обеспечение ВСУ - в каких ситуациях не выплачивается дополнительное вознаграждение

Украинские военнослужащие. Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины теряют право на дополнительное вознаграждение в случае дезертирства, побега или отказа выполнения приказа командира. Также существует целый ряд поступков, за совершение которых дополнительное вознаграждение также отменяется.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительное вознаграждение в ВСУ

Дополнительное вознаграждение в Вооруженных силах Украины начисляется за выполнение различных боевых или специальных задач.

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Размер этого вознаграждения может достигать 100 тысяч гривен в месяц (при условии выполнения этих задач — например, ведение боевых действий непосредственно на линии соприкосновения).

Но в некоторых случаях дополнительное вознаграждение для военнослужащего ВСУ может быть отменено.

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Когда дополнительное вознаграждение не выплачивают

Отмена выплаты дополнительного вознаграждения возможна в случаях, когда солдат отказался выполнять приказ командира, самовольно оставил часть, сдался в плен или даже был отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, дополнительное вознаграждение перестают выплачивать, если установлены факты:

употребления военнослужащим алкоголя или наркотиков;

совершения незаконных (уголовных, административных) действий;

умышленного повреждения своего здоровья.

И не выплачивают дополнительное вознаграждение военному, который находится на гауптвахте.

Напомним, мы ранее писали о том, какими будут зарплаты командиров в ВСУ в мае 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие три основных вида выплат составляют денежное обеспечение украинского военнослужащего.