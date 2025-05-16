Додаткова винагорода в ЗСУ - які суми виплачують військовослужбовцям

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

В українській армії додаткову винагороду отримують не тільки ті військові, які беруть участь у бойових діях. Ця виплата належить і інструкторам у навчальних центрах, а також строковикам та курсантам, відрізняючись розмірами.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткові винагороди за війну

У Збройних силах України існує ціла система додаткових винагород, які виплачуються військовослужбовцям раз на місяць відповідно до часу участі у тих чи інших завданнях.

Для військових, які є частиною бойових підрозділів, додаткова винагорода поділяється на три основні частини:

30 000 грн — за виконання бойових чи спеціальних завдань;

50 000 грн — за участь у діях штабів;

100 000 грн — за участь у безпосередніх бойових діях на лінії зіткнення.

Інші додаткові виплати

Виплачується додаткова винагорода і для інших категорій військовослужбовців.

Так, інструктори та керівники навчальних центрів ЗСУ отримують від 15 000 до 30 000 грн на місяць.

Солдати строкової служби мають право на отримання додаткової винагороди розміром 6 000 грн.

А курсанти вищих військових навчальних закладів отримують найменшу виплату — 2 350 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких випадках скасовують додаткову винагороду військовослужбовцям ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є основні види виплат для українських воїнів, як у тилу, так і на фронті.