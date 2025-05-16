Дополнительное вознаграждение в ВСУ - какие суммы выплачивают военнослужащим

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В украинской армии дополнительное вознаграждение получают не только те военные, которые участвуют в боевых действиях. Эта выплата полагается и инструкторам в учебных центрах, а также срочникам и курсантам, отличаясь размерами.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительные вознаграждения за войну

В Вооруженных силах Украины существует целая система дополнительных вознаграждений, которые выплачиваются военнослужащим раз в месяц в соответствии со временем участия в тех или иных задачах.

Для военных, которые являются частью боевых подразделений, дополнительное вознаграждение делится на три основные части:

30 000 грн — за выполнение боевых или специальных задач;

50 000 грн — за участие в действиях штабов;

100 000 грн — за участие в непосредственных боевых действиях на линии соприкосновения.

Другие дополнительные выплаты

Выплачивается дополнительное вознаграждение и для других категорий военнослужащих.

Так, инструкторы и руководители учебных центров ВСУ получают от 15 000 до 30 000 грн в месяц.

Солдаты срочной службы имеют право на получение дополнительного вознаграждения в размере 6000 грн.

А курсанты высших военных учебных заведений получают наименьшую выплату — 2350 грн.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях отменяют дополнительное вознаграждение военнослужащим ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, каковы основные виды выплат для украинских воинов, как в тылу, так и на фронте.