Дополнительное вознаграждение в ВСУ - какие суммы выплачивают военнослужащим

Дополнительное вознаграждение в ВСУ — шесть вариантов выплат
В украинской армии дополнительное вознаграждение получают не только те военные, которые участвуют в боевых действиях. Эта выплата полагается и инструкторам в учебных центрах, а также срочникам и курсантам, отличаясь размерами.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительные вознаграждения за войну
В Вооруженных силах Украины существует целая система дополнительных вознаграждений, которые выплачиваются военнослужащим раз в месяц в соответствии со временем участия в тех или иных задачах.
Для военных, которые являются частью боевых подразделений, дополнительное вознаграждение делится на три основные части:
- 30 000 грн — за выполнение боевых или специальных задач;
- 50 000 грн — за участие в действиях штабов;
- 100 000 грн — за участие в непосредственных боевых действиях на линии соприкосновения.
Другие дополнительные выплаты
Выплачивается дополнительное вознаграждение и для других категорий военнослужащих.
Так, инструкторы и руководители учебных центров ВСУ получают от 15 000 до 30 000 грн в месяц.
Солдаты срочной службы имеют право на получение дополнительного вознаграждения в размере 6000 грн.
А курсанты высших военных учебных заведений получают наименьшую выплату — 2350 грн.
Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях отменяют дополнительное вознаграждение военнослужащим ВСУ.
Добавим, мы сообщали о том, каковы основные виды выплат для украинских воинов, как в тылу, так и на фронте.
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