Выплаты в ВСУ - основные ежемесячные выплаты

Деньги для украинских военных. Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение различных дополнительных выплат. Часть из них, как повышение должностного оклада или надбавки, выплачиваются ежемесячно.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Кроме основных видов денежного обеспечения, в ВСУ существует еще целый ряд дополнительных выплат.

Среди этих выплат есть шесть вариантов выплат, которые военнослужащие Вооруженных сил Украины получают ежемесячно.

Это, во-первых, постоянное повышение должностного оклада для тех военных, которые служат:

в горных населенных пунктах;

на острове Змеиный.

Другие ежемесячные выплаты в ВСУ

Кроме того, существует еще пять вариантов ежемесячных дополнительных выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Это следующие выплаты:

надбавки за особенности прохождения службы и пр.;

доплаты за научную степень, ученое звание и др.;

вознаграждение за участие в киберзащите Украины;

вознаграждение за обучение в военных вузах;

различные премии.

Напомним, мы ранее писали обо всех вариантах выплаты дополнительного вознаграждения в ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, когда могут отменить дополнительное вознаграждение военнослужащему.