Выплаты в ВСУ на лечение - как начисляются сроки выплаты на лечении

Выплаты на лечении — как военным считать сроки
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находятся на лечении, имеют право на получение соответствующих выплат. Поэтому им нужно правильно рассчитывать даты начала и окончания лечения, подкрепив эту информацию документами.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты на лечение — с каких дат считать
Министерство обороны Украины объяснило, как определять даты начала и окончания лечения раненых военнослужащих.
Если военнослужащего направили на лечение за границу (после 5 октября 2023 года), то важным является день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах иностранных учреждений здравоохранения.
Кроме того, засчитываются отметки пограничных служб о пересечении государственной границы Украины.
Если же раненый военнослужащий лечится в Украине (после 4 мая 2024 года), то день начала и окончания лечения определяется информацией, указанной в выписных эпикризах учреждений здравоохранения.
Эта информация нужна для получения выплат в полном размере, определенном законодательством.
Что делать тем, кто начал лечение раньше
Для тех военнослужащих, которые находились на лечении раньше, дата начала начисления выплат определяется иначе.
Она рассчитывается следующим образом:
- за границей — с 5 октября 2023 года;
- в пределах Украины — с 4 мая 2024 года.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы суммы выплат для военнослужащих во время лечения.
Добавим, мы сообщали о том, как выплачивают зарплату военным, получившим ранения в бою и попавшим в больницу.
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