Выплаты в ВСУ на лечение - как начисляются сроки выплаты на лечении

Военнослужащий на лечении. Фото: "Радіо Свобода"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находятся на лечении, имеют право на получение соответствующих выплат. Поэтому им нужно правильно рассчитывать даты начала и окончания лечения, подкрепив эту информацию документами.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Выплаты на лечение — с каких дат считать

Министерство обороны Украины объяснило, как определять даты начала и окончания лечения раненых военнослужащих.

Если военнослужащего направили на лечение за границу (после 5 октября 2023 года), то важным является день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах иностранных учреждений здравоохранения.

Кроме того, засчитываются отметки пограничных служб о пересечении государственной границы Украины.

Если же раненый военнослужащий лечится в Украине (после 4 мая 2024 года), то день начала и окончания лечения определяется информацией, указанной в выписных эпикризах учреждений здравоохранения.

Эта информация нужна для получения выплат в полном размере, определенном законодательством.

Что делать тем, кто начал лечение раньше

Для тех военнослужащих, которые находились на лечении раньше, дата начала начисления выплат определяется иначе.

Она рассчитывается следующим образом:

за границей — с 5 октября 2023 года;

в пределах Украины — с 4 мая 2024 года.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы суммы выплат для военнослужащих во время лечения.

Добавим, мы сообщали о том, как выплачивают зарплату военным, получившим ранения в бою и попавшим в больницу.