Грошове забезпечення у ЗСУ - матеріальна допомога, підстави для виплати

Матеріальна допомога у ЗСУ — список підстав для отримання
Держава допомагає українським військовослужбовцям у вирішенні цілої низки соціально-побутових проблем, видаючи військовим матеріальну допомогу. Ця виплата, зокрема, стосується лікування від туберкульозу, онкологічних захворювань чи вірусних гепатитів.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Матеріальна допомога українським військовим
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання матеріальної допомоги під час військової служби.
Ця допомога видається військовим для вирішення низки соціально-побутових питань.
У Міністерстві оборони України пояснили, які саме підстави існують для отримання військовослужбовцем матеріальної допомоги.
Підстави для отримання матдопомоги
По-перше, це поранення самого військовослужбовця, а також виявлення інвалідності, набутої внаслідок поранення.
По-друге, смерть близької люди — дружини (чоловіка), дітей та батьків.
Крім того, матеріальна допомога видається військовослужбовцю для лікування низки захворювань, не пов’язаних із війною та службою, зокрема, таких, як:
- онкологія;
- туберкульоз;
- ВІЛ / СНІД;
- вірусний гепатит В і С.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати надаються військовослужбовцям під час лікування.
Додамо, ми повідомляли про те, що зміниться у виплатах для сімей військових з літа 2025 року.
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