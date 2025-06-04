Грошове забезпечення у ЗСУ - матеріальна допомога, підстави для виплати

Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Держава допомагає українським військовослужбовцям у вирішенні цілої низки соціально-побутових проблем, видаючи військовим матеріальну допомогу. Ця виплата, зокрема, стосується лікування від туберкульозу, онкологічних захворювань чи вірусних гепатитів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Матеріальна допомога українським військовим

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання матеріальної допомоги під час військової служби.

Ця допомога видається військовим для вирішення низки соціально-побутових питань.

У Міністерстві оборони України пояснили, які саме підстави існують для отримання військовослужбовцем матеріальної допомоги.

Підстави для отримання матдопомоги

По-перше, це поранення самого військовослужбовця, а також виявлення інвалідності, набутої внаслідок поранення.

По-друге, смерть близької люди — дружини (чоловіка), дітей та батьків.

Крім того, матеріальна допомога видається військовослужбовцю для лікування низки захворювань, не пов’язаних із війною та службою, зокрема, таких, як:

онкологія;

туберкульоз;

ВІЛ / СНІД;

вірусний гепатит В і С.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати надаються військовослужбовцям під час лікування.

Додамо, ми повідомляли про те, що зміниться у виплатах для сімей військових з літа 2025 року.