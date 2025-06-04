Денежное обеспечение в ВСУ - материальная помощь, основания для выплаты

Материальная помощь в ВСУ — список оснований для получения
Государство помогает украинским военнослужащим в решении целого ряда социально-бытовых проблем, выдавая военным материальную помощь. Эта выплата, в частности, касается лечения от туберкулеза, онкологических заболеваний или вирусных гепатитов.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Материальная помощь украинским военным
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение материальной помощи во время военной службы.
Эта помощь выдается военным для решения ряда социально-бытовых вопросов.
В Министерстве обороны Украины объяснили, какие именно основания существуют для получения военнослужащим материальной помощи.
Основания для получения матпомощи
Во-первых, это ранение самого военнослужащего, а также выявление инвалидности, приобретенной вследствие ранения.
Во-вторых, смерть близкого человека — жены (мужа), детей и родителей.
Кроме того, материальная помощь выдается военнослужащему для лечения ряда заболеваний, не связанных с войной и службой, в частности, таких, как:
- онкология;
- туберкулез;
- ВИЧ/СПИД;
- вирусный гепатит В и С.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим во время лечения.
Добавим, мы сообщали о том, что изменится в выплатах для семей военных с лета 2025 года.
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