Денежное обеспечение в ВСУ - материальная помощь, основания для выплаты

Деньги для украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство помогает украинским военнослужащим в решении целого ряда социально-бытовых проблем, выдавая военным материальную помощь. Эта выплата, в частности, касается лечения от туберкулеза, онкологических заболеваний или вирусных гепатитов.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Материальная помощь украинским военным

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение материальной помощи во время военной службы.

Эта помощь выдается военным для решения ряда социально-бытовых вопросов.

В Министерстве обороны Украины объяснили, какие именно основания существуют для получения военнослужащим материальной помощи.

Основания для получения матпомощи

Во-первых, это ранение самого военнослужащего, а также выявление инвалидности, приобретенной вследствие ранения.

Во-вторых, смерть близкого человека — жены (мужа), детей и родителей.

Кроме того, материальная помощь выдается военнослужащему для лечения ряда заболеваний, не связанных с войной и службой, в частности, таких, как:

онкология;

туберкулез;

ВИЧ/СПИД;

вирусный гепатит В и С.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим во время лечения.

Добавим, мы сообщали о том, что изменится в выплатах для семей военных с лета 2025 года.