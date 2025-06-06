Увольнение из армии во время войны - размер выплаты при увольнении

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военные имеют право на единовременную выплату при увольнении из армии. Размер этой выплаты не может превысить половину месячного денежного обеспечения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплата при увольнении из ВСУ

Военнослужащие, которые увольняются из рядов Вооруженных сил Украины, независимо от того, во время войны это происходит или в мирное время, имеют право на получение единовременного денежного пособия.

Помощь могут получить все военные, кроме срочников и военнослужащих по призыву.

Размер последней выплаты для военного

В Министерстве обороны объяснили, каков размер этой выплаты, последней для военнослужащего в ВСУ.

Он составляет 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы без учета вознаграждений.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно военнослужащим считать сроки лечения, чтобы получить выплаты в полном объеме.

Добавим, мы сообщали о том, каков список оснований для получения материальной помощи во время службы в ВСУ.