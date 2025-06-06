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Увольнение из ВСУ во время войны — сколько получит воин

6 июня 2025 06:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение из армии во время войны - размер выплаты при увольнении
Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские военные имеют право на единовременную выплату при увольнении из армии. Размер этой выплаты не может превысить половину месячного денежного обеспечения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплата при увольнении из ВСУ

Военнослужащие, которые увольняются из рядов Вооруженных сил Украины, независимо от того, во время войны это происходит или в мирное время, имеют право на получение единовременного денежного пособия.

Помощь могут получить все военные, кроме срочников и военнослужащих по призыву.

Размер последней выплаты для военного

В Министерстве обороны объяснили, каков размер этой выплаты, последней для военнослужащего в ВСУ.

Он составляет 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы без учета вознаграждений.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно военнослужащим считать сроки лечения, чтобы получить выплаты в полном объеме.

Добавим, мы сообщали о том, каков список оснований для получения материальной помощи во время службы в ВСУ.

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