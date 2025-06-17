Надбавка за особенности прохождения военной службы — кому начисляют 100% должностного оклада

Доплата в ВСУ за особенности несения службы — кто получает 100%
Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований ежемесячно получают денежное обеспечение. Сумма выплат состоит из должностного оклада, а также надбавок за воинское звание и выслугу лет в зависимости от сложности и важности выполняемых обязанностей.
Кому положена надбавка за особенности прохождения военной службы и в каком размере она начисляется, рассказал адвокат Роман Лихачев.
Сколько доплачивают за особенности прохождения службы
Размер надбавок за особенности прохождения военной службы регулируется постановлением Кабинета Министров Украины "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" от 30 августа 2017 года № 704 и приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам" от 07 июня 2018 года №260.
Согласно документу, все военнослужащие, кроме определенных категорий, получают надбавку в размере 65%.
Некоторым защитникам принадлежат повышенные доплаты — 71,5-94,3% должностного оклада.
Однако отдельные категории защитников получают 100% надбавки.
Кто может рассчитывать на доплату в 100% должностного оклада
Повышенную надбавку получают военнослужащие:
- на должностях летного состава экипажа пассажирского и грузового салона воздушных судов воздушных судов;
- на должностях в лабораториях инфекционной иммунологии госпиталей, военно-медицинских клинических центров и поликлиник;
- которые прошли подготовку снайперов, имеют соответствующий сертификат, занимают должности в группах специального назначения центров специального назначения (специальных операций), в разведывательных подразделениях, или в воинских частях А2772, А2900, А1414 (кроме военнослужащих сменного состава);
- на должностях в батарее противотанковых управляемых комплексов воинской части А1499;
- которые прошли обучение, получили соответствующие сертификаты по применению противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" или "Корсар" (ПТРК) и занимают должности в подразделениях этих ПТРК;
- которые прошли обучение, получили соответствующие сертификаты по применению беспилотных авиационных комплексов (БпАК) и занимают должности (кроме военных учебных заведений и органов военного управления), по которым военно-учетной специальностью и функциональными обязанностями предусмотрено выполнение полетов в составе внешнего экипажа БпАК, имеют допуск к выполнению полетов и выполняют полеты по соответствующим планам подготовки в составе внешнего экипажа БпАК;
- которые командированы для выполнения задач по охране и обороне острова Змеиный (за время выполнения таких задач).
Кроме того, надбавку в размере 100% должностного оклада, получают защитники, которые проходят военную службу по контракту (призыву) на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава в воинских частях А1556, А1778, А1927, А4267, А3715, А3892, А3029, А3620, А0952.
Ранее мы писали, получат ли офицеры мотивационную выплату 1 000 000 грн по контракту "18-24".
Также узнавайте, на какие выплаты имеют право военнослужащие при увольнении со службы.
Читайте Новини.LIVE!