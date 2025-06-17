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Главная Экономика Доплата в ВСУ за особенности несения службы — кто получает 100%

Доплата в ВСУ за особенности несения службы — кто получает 100%

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Дата публикации 17 июня 2025 13:06
Надбавка за особенности прохождения военной службы — кому начисляют 100% должностного оклада
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Сколько доплачивают за особенности прохождения службы Кто может рассчитывать на доплату в 100% должностного оклада

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований ежемесячно получают денежное обеспечение. Сумма выплат состоит из должностного оклада, а также надбавок за воинское звание и выслугу лет в зависимости от сложности и важности выполняемых обязанностей.

Кому положена надбавка за особенности прохождения военной службы и в каком размере она начисляется, рассказал адвокат Роман Лихачев.

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Сколько доплачивают за особенности прохождения службы

Размер надбавок за особенности прохождения военной службы регулируется постановлением Кабинета Министров Украины "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" от 30 августа 2017 года № 704 и приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам" от 07 июня 2018 года №260.

Согласно документу, все военнослужащие, кроме определенных категорий, получают надбавку в размере 65%.

Некоторым защитникам принадлежат повышенные доплаты — 71,5-94,3% должностного оклада.

Однако отдельные категории защитников получают 100% надбавки.

Кто может рассчитывать на доплату в 100% должностного оклада

Повышенную надбавку получают военнослужащие:

  • на должностях летного состава экипажа пассажирского и грузового салона воздушных судов воздушных судов;
  • на должностях в лабораториях инфекционной иммунологии госпиталей, военно-медицинских клинических центров и поликлиник;
  • которые прошли подготовку снайперов, имеют соответствующий сертификат, занимают должности в группах специального назначения центров специального назначения (специальных операций), в разведывательных подразделениях, или в воинских частях А2772, А2900, А1414 (кроме военнослужащих сменного состава);
  • на должностях в батарее противотанковых управляемых комплексов воинской части А1499;
  • которые прошли обучение, получили соответствующие сертификаты по применению противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" или "Корсар" (ПТРК) и занимают должности в подразделениях этих ПТРК;
  • которые прошли обучение, получили соответствующие сертификаты по применению беспилотных авиационных комплексов (БпАК) и занимают должности (кроме военных учебных заведений и органов военного управления), по которым военно-учетной специальностью и функциональными обязанностями предусмотрено выполнение полетов в составе внешнего экипажа БпАК, имеют допуск к выполнению полетов и выполняют полеты по соответствующим планам подготовки в составе внешнего экипажа БпАК;
  • которые командированы для выполнения задач по охране и обороне острова Змеиный (за время выполнения таких задач).

Кроме того, надбавку в размере 100% должностного оклада, получают защитники, которые проходят военную службу по контракту (призыву) на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава в воинских частях А1556, А1778, А1927, А4267, А3715, А3892, А3029, А3620, А0952.

Ранее мы писали, получат ли офицеры мотивационную выплату 1 000 000 грн по контракту "18-24".

Также узнавайте, на какие выплаты имеют право военнослужащие при увольнении со службы.

выплаты ВСУ военные деньги надбавки
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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