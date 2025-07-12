Новые выплаты для военных 2025 - размеры для контрактников

Единовременные выплаты контрактникам 2025 — размеры
Украинские воины-контрактники после подписания первого контракта на военную службу в ВСУ получают право на единовременную выплату. Размер выплаты зависит от воинского звания.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплата за первый контракт
Военнослужащие, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины на контрактных условиях, имеют право на единовременную выплату.
"Эта выплата предоставляется военнослужащим, которые впервые заключают срочный контракт на прохождение военной службы", — подчеркнули в Министерстве обороны.
Сумма выплат для рядовых, сержантов и офицеров
Военное ведомство объяснило, как отличается сумма единовременной выплаты для контрактников в зависимости от звания.
Военные могут получить за первый контракт:
- 24 224 грн — для рядового состава, которые заключат первый контракт сроком на 3 года;
- 27 252 грн — для сержантского и старшинского состава, которые заключат первый контракт сроком на 3 года и более;
- 30 280 грн — для офицерского состава, которые заключат первый контракт сроком на 1 год и более.
Напомним, мы ранее писали о том, что выплаты военным планируют начислять по-новому.
Добавим, мы сообщали о том, какими будут размеры доплат для военнослужащих ВСУ в июле 2025 года.
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