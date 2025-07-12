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Главная Военная экономика Единовременные выплаты контрактникам 2025 — размеры

Единовременные выплаты контрактникам 2025 — размеры

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 05:49
Новые выплаты для военных 2025 - размеры для контрактников
Военнослужащие Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины-контрактники после подписания первого контракта на военную службу в ВСУ получают право на единовременную выплату. Размер выплаты зависит от воинского звания.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплата за первый контракт

Военнослужащие, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины на контрактных условиях, имеют право на единовременную выплату.

"Эта выплата предоставляется военнослужащим, которые впервые заключают срочный контракт на прохождение военной службы", — подчеркнули в Министерстве обороны.

Сумма выплат для рядовых, сержантов и офицеров

Военное ведомство объяснило, как отличается сумма единовременной выплаты для контрактников в зависимости от звания.

Военные могут получить за первый контракт:

  • 24 224 грн — для рядового состава, которые заключат первый контракт сроком на 3 года;
  • 27 252 грн — для сержантского и старшинского состава, которые заключат первый контракт сроком на 3 года и более;
  • 30 280 грн — для офицерского состава, которые заключат первый контракт сроком на 1 год и более.

Напомним, мы ранее писали о том, что выплаты военным планируют начислять по-новому.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут размеры доплат для военнослужащих ВСУ в июле 2025 года.

выплаты ВСУ контракт военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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