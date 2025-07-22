Новые выплаты в ВСУ август 2025 - дополнительные ежемесячные выплаты военным

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб

Все военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на пять видов дополнительных ежемесячных выплат. Еще один вид этих выплат касается только отдельных подразделений, которые занимаются узкоспециализированными задачами по кибербезопасности.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Денежное обеспечение в ВСУ

Все денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины делится на три неравные части.

Основной частью являются ежемесячные основные выплаты, такие, как должностной оклад или надбавка за выслугу лет.

И больше всего выплат — это также ежемесячные, но не основные, а дополнительные выплаты.

Дополнительные выплаты, что о них известно

Таких выплат существует шесть, пять из них касаются всех военных, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

Это:

повышение должностного оклада;

надбавки;

доплаты;

премии;

вознаграждение за особенности прохождения службы во время военного положения или особого периода.

Существует еще один вид ежемесячных дополнительных выплат, который касается только отдельных подразделений или военнослужащих ВСУ.

Это вознаграждение выплачивается тем военнослужащим, которые занимают должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько будут получать украинские военнослужащие с 1 августа 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, что изменилось в процессе выплат в Вооруженных силах с начала июля.