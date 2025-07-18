Виплати військовослужбовцям в ЗСУ- виплати при звільненні

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 22 ОМБр

Українські військові мають право на отримання одноразової грошової допомоги у момент звільнення з лав Збройних сил України. Розмір цієї допомоги залежить від кількох важливих факторів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплата при звільненні

Військовослужбовці, які проходять військову службу у Збройних силах України, мають право на одноразову грошову допомогу у різних випадках.

Зокрема, навіть тоді, коли звільняються зі служби.

"Ця допомога виплачується військовослужбовцям військової служби за контрактом у разі звільнення їх з військової служби після закінчення їхнього контракту, через сімейні обставини, скорочення посади, тощо (за умови наявності вислуги 10 календарних років) або за певних поважних причин (стан здоров’я тощо)", — пояснили у Міноборони.

Розмір грошової допомоги

У військовому відомстві розповіли, від чого залежить розмір цієї допомоги.

На останню грошову допомогу військовослужбовцю впливають:

календарна вислуга років на день звільнення військовослужбовця;

підстави для звільнення;

місячне грошового забезпечення військовослужбовця на день звільнення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки заплатять за перший контракт у Збройних силах України.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є одноразові виплати контрактникам у 2025 році.