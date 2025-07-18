Выплаты военнослужащим в ВСУ- выплаты при увольнении

Военнослужащий ВСУ. Фото: 22 ОМБр

Украинские военные имеют право на получение единовременной денежной помощи в момент увольнения из рядов Вооруженных сил Украины. Размер этой помощи зависит от нескольких важных факторов.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплата при увольнении

Военнослужащие, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на единовременное денежное пособие в различных случаях.

В частности, даже тогда, когда увольняются со службы.

"Эта помощь выплачивается военнослужащим военной службы по контракту в случае увольнения их с военной службы после окончания их контракта, по семейным обстоятельствам, сокращение должности и т.д. (при условии наличия выслуги 10 календарных лет) или по определенным уважительным причинам (состояние здоровья и т.д.)", — пояснили в Минобороны.

Размер денежной помощи

В военном ведомстве рассказали, от чего зависит размер этой помощи.

На последнюю денежную помощь военнослужащему влияют:

календарная выслуга лет на день увольнения военнослужащего;

основания для увольнения;

месячное денежное обеспечение военнослужащего на день увольнения.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько заплатят за первый контракт в Вооруженных силах Украины.

Добавим, мы сообщали о том, каковы единовременные выплаты контрактникам в 2025 году.