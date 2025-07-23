Выплаты в ВСУ - компенсация за неиспользованный отпуск, что изменилось

Украинский военнослужащий. Фото: 101 ОБрО ГШ ВСУ

Украинские военные, которые по тем или иным причинам не использовали свой отпуск, основной, дополнительный или социальный, имеют право на денежную компенсацию. Изменения в законодательстве позволили предоставлять компенсацию даже при увольнении из рядов Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра.

Реклама

Читайте также:

Отпуска и компенсация

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые не использовали положенные им отпуска, имеют право на денежную компенсацию.

Речь идет о таких трех видах отпусков, как:

ежегодный основной отпуск (30 календарных дней);

дополнительный отпуск (например, по статусу УБД);

социальный отпуск.

Что изменил новый закон

Новый закон убрал один сложный момент в этом процессе, позволив выплачивать компенсацию даже тогда, когда военнослужащий увольняется из рядов ВСУ.

"Этот закон фактически устраняет правовую коллизию, когда военным приходилось доказывать свое право на компенсацию через суды. Теперь выплата предусмотрена напрямую законом — и это должно значительно упростить процедуру", — пояснил директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

Он подчеркнул, что новая норма закона четко закрепила право на компенсацию независимо от причины неиспользования отпуска — даже если это связано с боевыми действиями, нехваткой личного состава или другими объективными обстоятельствами.

Напомним, мы ранее писали о том, какие изменения произойдут в процессе выплат военным ВСУ в августе 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие дополнительные ежемесячные выплаты могут получить украинские военнослужащие.