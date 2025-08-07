Грошове забезпечення в ЗСУ — в яких числах мають бути виплати у серпні

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань щомісяця отримують грошове забезпечення, яке складається з основного окладу та низки доплат. Кошти виплачуються у кілька етапів.

Новини.LIVE розповідають, скільки військовим нарахують у серпні та коли мають прийти гроші.

Скільки мають отримати захисники у серпні

Грошове забезпечення військовослужбовців регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Постановою Кабінету Міністрів України № 704. Відповідно до цих документів, бійці у серпні можуть розраховувати на такі виплати:

Основне грошове забезпечення — мінімум 20 100 грн, включає посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років. Доплати або "бойові" — від 30 000 до 100 000 грн залежно від місця перебування та виконаних завдань. Одноразові допомоги — оздоровчі, на розв'язання соціально-побутових питань та ін.

Крім того, залежно від обставин, деякі військовослужбовці у серпні можуть отримати "накопичувальну" доплату — 70 000 грн за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення, або ж грошову допомогу після укладення першого контракту — від 24 000 грн, допомогу у разі звільнення зі служби тощо.

Коли чекати на виплати у серпні

Щомісяця військовослужбовці отримують на банківські картки кошти у два етапи. З 5 по 15 число приходить так званий аванс — зазвичай це основне грошове забезпечення, решта — "бойові" та інші доплати — перераховують, як правило, після 25 числа й до початку наступного місяця. Відповідно у цих же датах мають надійти кошти й у серпні 2025 року.

Проте виплати військовослужбовцям можуть затримати, якщо у бюджеті бракує коштів, або ж якщо військова частина неправильно оформила запит. Затримки можуть виникнути й через необхідність узгодження доплат за виконання бойових завдань.

