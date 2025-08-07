Денежное обеспечение в ВСУ — в каких числах должны быть выплаты в августе

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований ежемесячно получают денежное обеспечение, которое состоит из основного оклада и ряда доплат. Средства выплачиваются в несколько этапов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько военным начислят в августе и когда должны прийти деньги.

Сколько должны получить защитники в августе

Денежное обеспечение военнослужащих регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также Постановлением Кабинета Министров Украины № 704. Согласно этим документам, бойцы в августе могут рассчитывать на следующие выплаты:

Основное денежное обеспечение — минимум 20 100 грн, включает должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет. Доплаты или "боевые" — от 30 000 до 100 000 грн в зависимости от места пребывания и выполненных задач. Единовременные пособия — оздоровительные, на решение социально-бытовых вопросов и др.

Кроме того, в зависимости от обстоятельств, некоторые военнослужащие в августе могут получить "накопительную" доплату —70 000 грн за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения, или же денежную помощь после заключения первого контракта — от 24 000 грн, помощь в случае увольнения со службы и тому подобное.

Когда ждать выплаты в августе

Ежемесячно военнослужащие получают на банковские карты средства в два этапа. С 5 по 15 число приходит так называемый аванс — обычно это основное денежное обеспечение, остальные — "боевые" и другие доплаты — перечисляют, как правило, после 25 числа и до начала следующего месяца. Соответственно в этих же датах должны поступить средства и в августе 2025 года.

Однако выплаты военнослужащим могут задержать, если в бюджете не хватает средств, или же если воинская часть неправильно оформила запрос. Задержки могут возникнуть и из-за необходимости согласования доплат за выполнение боевых задач.

