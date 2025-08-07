Видео
Выплаты военным — в каких числах должны прийти деньги в августе

Выплаты военным — в каких числах должны прийти деньги в августе

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 18:15
Денежное обеспечение в ВСУ — в каких числах должны быть выплаты в августе
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований ежемесячно получают денежное обеспечение, которое состоит из основного оклада и ряда доплат. Средства выплачиваются в несколько этапов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько военным начислят в августе и когда должны прийти деньги.

Читайте также:

Сколько должны получить защитники в августе

Денежное обеспечение военнослужащих регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также Постановлением Кабинета Министров Украины № 704. Согласно этим документам, бойцы в августе могут рассчитывать на следующие выплаты:

  1. Основное денежное обеспечение — минимум 20 100 грн, включает должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет.
  2. Доплаты или "боевые" — от 30 000 до 100 000 грн в зависимости от места пребывания и выполненных задач.
  3. Единовременные пособия — оздоровительные, на решение социально-бытовых вопросов и др.

Кроме того, в зависимости от обстоятельств, некоторые военнослужащие в августе могут получить "накопительную" доплату —70 000 грн за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения, или же денежную помощь после заключения первого контракта — от 24 000 грн, помощь в случае увольнения со службы и тому подобное.

Когда ждать выплаты в августе

Ежемесячно военнослужащие получают на банковские карты средства в два этапа. С 5 по 15 число приходит так называемый аванс — обычно это основное денежное обеспечение, остальные — "боевые" и другие доплаты — перечисляют, как правило, после 25 числа и до начала следующего месяца. Соответственно в этих же датах должны поступить средства и в августе 2025 года.

Однако выплаты военнослужащим могут задержать, если в бюджете не хватает средств, или же если воинская часть неправильно оформила запрос. Задержки могут возникнуть и из-за необходимости согласования доплат за выполнение боевых задач.

Ранее мы писали, на каких условиях военному, который вернулся после СОЧ, возобновят все причитающиеся денежные выплаты.

Также узнавайте, как защитникам начисляют доплаты за выполнение боевых или специальных задач.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
