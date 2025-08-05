Нові нарахування виплат за бойові завдання 2025 - як отримати військовим

Українські військовослужбовці. Фото: 37 ОБМП

За виконання бойових чи спеціальних завдань військовослужбовці Сил оборони України мають право на отримання додаткової винагороди. Вона нараховується двома способами, залежно від того, коли починається і закінчується це бойове завдання.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткова винагорода військовим

Військовослужбовці, які виконують бойові чи спеціальні завдання із захисту територіальної цілісності та суверенітету України, мають право на додаткову винагороду.

Винагорода нараховується за час виконання тих чи інших завдань.

У Міноборони наголосили, що нарахування виплати здійснюється у двох різних форматах, залежно від того, у який час виконуються завдання.

Як нараховуються дні бойового завдання для виплат

Якщо бойове чи спеціальне завдання виконувалося з 00:00 до 24:00 одного дня — то командування зараховує військовослужбовцю як участь у цьому завданні (і, відповідно, для нарахування військової допомоги) одну добу.

Якщо ж виконання завдання було розпочато до 23:59 однієї доби, а завершене уже після 00:01 наступної — то незалежно від тривалості завдання та кількості годин, військовослужбовцю мають бути зараховані два дні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими був розмір доплат для військовослужбовців Сил оборони України у липні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із українських військових може отримати близько 200 тис. грн у серпні 2025 року.