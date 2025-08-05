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Главная Военная экономика Выплаты за боевые задания 2025 — как их начисляют

Выплаты за боевые задания 2025 — как их начисляют

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 05:41
Новые начисления выплат за боевые задачи 2025 - как получить военным
Украинские военнослужащие. Фото: 37 ОБМП

За выполнение боевых или специальных задач военнослужащие Сил обороны Украины имеют право на получение дополнительного вознаграждения. Оно начисляется двумя способами, в зависимости от того, когда начинается и заканчивается это боевое задание.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительное вознаграждение военным

Военнослужащие, выполняющие боевые или специальные задачи по защите территориальной целостности и суверенитета Украины, имеют право на дополнительное вознаграждение.

Вознаграждение начисляется за время выполнения тех или иных задач.

В Минобороны отметили, что начисление выплаты осуществляется в двух различных форматах, в зависимости от того, в какое время выполняются задачи.

Как начисляются дни боевого задания для выплат

Если боевое или специальное задание выполнялось с 00:00 до 24:00 одного дня — то командование засчитывает военнослужащему как участие в этом задании (и, соответственно, для начисления военной помощи) одни сутки.

Если же выполнение задания было начато до 23:59 одних суток, а завершено уже после 00:01 следующих — то независимо от продолжительности задания и количества часов, военнослужащему должны быть зачислены два дня.

Напомним, мы ранее писали о том, какими был размер доплат для военнослужащих Сил обороны Украины в июле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинских военных может получить около 200 тыс. грн в августе 2025 года.

выплаты ВСУ военные военнослужащие боевые действия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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