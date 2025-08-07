Нові виплати на фронті серпень 2025 - додаткові винагороди учасникам бойових дій

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил України, які ведуть боротьбу з російськими окупантами, у серпні 2025 року отримають різні виплати, залежно від залучення у військові дії. Максимальна виплата в сумі, основна зарплата і додаткова винагорода, становитиме близько 190 тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться у Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та Постанові Кабінету міністрів України №168.

Основна зарплата військових у серпні

У серпні 2025 року змін у грошовому забезпеченні військовослужбовців Збройних сил України не передбачається.

Тож посадовий оклад залишиться таким, як і раніше — від 20 тисяч гривень (у рекрута) починаючи.

Три варіанти додаткових виплат у ЗСУ

Додаткові грошові виплати залишаються стандартними і продовжуються поділятися на три різні категорії.

Ті військові, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ — отримають доплату розміром 30 тис. грн.

Додаткова виплата для військових у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами — становитиме 70 тис. грн.

Найвища додаткова виплата буде нарахована військовослужбовцям, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва — це 100 тис. грн.

