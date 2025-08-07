Відео
Головна Військова економіка Додаткові виплати на фронті у серпні 2025 — розміри

Додаткові виплати на фронті у серпні 2025 — розміри

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 06:06
Нові виплати на фронті серпень 2025 - додаткові винагороди учасникам бойових дій
Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил України, які ведуть боротьбу з російськими окупантами, у серпні 2025 року отримають різні виплати, залежно від залучення у військові дії. Максимальна виплата в сумі, основна зарплата і додаткова винагорода, становитиме близько 190 тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться у Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та Постанові Кабінету міністрів України №168.

Читайте також:

Основна зарплата військових у серпні

У серпні 2025 року змін у грошовому забезпеченні військовослужбовців Збройних сил України не передбачається.

Тож посадовий оклад залишиться таким, як і раніше — від 20 тисяч гривень (у рекрута) починаючи.

Три варіанти додаткових виплат у ЗСУ

Додаткові грошові виплати залишаються стандартними і продовжуються поділятися на три різні категорії.

Ті військові, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ — отримають доплату розміром 30 тис. грн.

Додаткова виплата для військових у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами — становитиме 70 тис. грн.

Найвища додаткова виплата буде нарахована військовослужбовцям, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва — це 100 тис. грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як швидко повертають виплати, пільги та соцгарантії після СЗЧ.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із військових може отримати близько 200 тис. грн у серпні.

виплати ЗСУ учасник бойових дій військовослужбовці бойові дії
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
