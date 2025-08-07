Видео
Дополнительные выплаты на фронте в августе 2025 — размеры

Дополнительные выплаты на фронте в августе 2025 — размеры

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 06:06
Новые выплаты на фронте август 2025 - дополнительные вознаграждения участникам боевых действий
Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые ведут борьбу с российскими оккупантами, в августе 2025 года получат различные выплаты, в зависимости от вовлечения в военные действия. Максимальная выплата в сумме, основная зарплата и дополнительное вознаграждение, составит около 190 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета министров Украины №168.

Читайте также:

Основная зарплата военных в августе

В августе 2025 года изменений в денежном обеспечении военнослужащих Вооруженных сил Украины не предвидится.

Поэтому должностной оклад останется таким, как и раньше — от 20 тысяч гривен (у рекрута) начиная.

Три варианта дополнительных выплат в ВСУ

Дополнительные денежные выплаты остаются стандартными и продолжают делиться на три разные категории.

Те военные, которые осуществляют боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ — получат доплату в размере 30 тыс. грн.

Дополнительная выплата для военных в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями — составит 70 тыс. грн.

Самая высокая дополнительная выплата будет начислена военнослужащим, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья — это 100 тыс. грн.

Напомним, мы ранее писали о том, как быстро возвращают выплаты, льготы и соцгарантии после СОЧ.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военных может получить около 200 тыс. грн в августе.

выплаты ВСУ учасник боевых действий военнослужащие боевые действия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
